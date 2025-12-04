La NASA dio el peor presagio para la Tierra y confirmó cuándo se apagará el sol para siempre Fuente: IA

Un nuevo estudio de la NASA encendió todas las alarmas al revelar la cronología exacta del momento en que el Sol comenzará a apagarse para siempre, un proceso irreversible que marcará el final de la vida tal como la conocemos.

Los científicos de la NASA advierten que nuestra estrella, aunque estable hoy, ya inició su camino hacia un final que parecería inminente, que transformará por completo al Sistema Solar y la Tierra.

La NASA alertó cuándo se apagará el Sol

Lejos de ser un fenómeno repentino, este deterioro progresivo desencadenará cambios drásticos en la Tierra y en los planetas cercanos, anticipando un futuro donde el calor, la luz y las condiciones que permiten la existencia humana desaparecerán para siempre.

La NASA dio el peor presagio para la Tierra y confirmó cuándo se apagará el sol para siempre Fuente: Archivo

Según datos de la NASA y astrónomos de la Universidad de Warwick, el final energético del Sol ocurrirá dentro de aproximadamente 5.000 millones de años y cuando el hidrógeno del núcleo se agote, el Sol recurrirá a la fusión de helio, un cambio que desencadenará su expansión hacia una gigante roja.

Esta fase será especialmente destructiva ya que el incremento masivo de su tamaño hará que Mercurio y Venus sean absorbidos, mientras que la Tierra sufrirá niveles extremos de radiación y calor.

Cómo sería el fin del mundo, según la NASA

En ese escenario, la NASA explicó que los océanos se evaporarían y la atmósfera se desintegrará lentamente, dejando al planeta sin posibilidad alguna de sostener vida.

Tras esta etapa crítica, el Sol colapsará sobre sí mismo y quedará reducido a una figura blanca con un remanente frío e inactivo incapaz de mantener las condiciones necesarias para que cualquier forma de vida prospere en los planetas restantes.

La NASA dio el peor presagio para la Tierra y confirmó cuándo se apagará el sol para siempre Fuente: Archivo

Los expertos aclaran que, incluso antes de esta fase final, el aumento progresivo de luminosidad podría volver a la Tierra inhabitable en solo 1.000 millones de años, un plazo ínfimo comparado con la escala cósmica.

Sin embargo, y pese a que esta previsión se encuentra establecida para dentro de millones de años, los especialistas aseguraron que todo este proceso podría variar con el correr de los años, lo que podría hacer que se ralentice.

La NASA regresa a la Luna con una nueva misión

La misión Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar, un paso clave hacia el futuro objetivo de volver a pisar la superficie de la Luna.

En esta etapa del programa. Artemis enviará a cuatro astronautas en un viaje alrededor del satélite natural, probando sistemas esenciales antes del alunizaje previsto para Artemis III.

Sin embargo, lo más curioso de todo es que la NASA abrió la posibilidad de que cualquier persona del mundo se registre para recibir novedades exclusivas, participar de eventos virtuales y acceder a contenido oficial de la misión.

A través del “Artemis II Virtual Passport”, los interesados pueden enviar la solicitud y completar los formularios para que sea evaluada por el personal espacial.