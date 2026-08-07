Por primera vez en la historia reciente del patrimonio natural norteamericano, la comunidad científica encendió las alarmas internacionales ante el severo declive poblacional de uno de los seres vivos más deslumbrantes y ecológicamente significativos del planeta.

Se trata de la luciérnaga de los volcanes (Photinus palaciosi), un insecto emblemático que habita en los santuarios naturales del México. Sus poblaciones están sufriendo una drástica reducción que podría llevar a su extinción definitiva de los bosques mexiquenses.

Una joya biológica única en la región de los volcanes

De acuerdo con datos difundidos por la organización internacional Firefly Conservation Research, en el mundo existen entre 2.000 y 2.400 especies de luciérnagas descritas. Sin embargo, en el territorio del Estado de México cohabitan aproximadamente 28 especies, entre las cuales destaca Photinus palaciosi por su alta especialización y valor biogeográfico.

Esta especie despliega su mágico fenómeno de bioluminiscencia principalmente durante la temporada de lluvias en municipios como Amecameca —el epicentro de avistamientos—, además de Tlalmanalco, Ixtapaluca, Ayapango, Ecatzingo, Texcoco y Temascaltepec.

En este sentido, los investigadores remarcan que los destellos luminosos no representan un mero espectáculo visual, sino que constituyen un complejo lenguaje químico y lumínico indispensable para su reproducción . No obstante, este ritual de cortejo suele ser extremadamente breve y frágil, extendiéndose en muchas ocasiones por apenas 20 minutos por noche.

Las causas detrás de una crisis inminente

A pesar de su trascendencia ecológica, la luciérnaga de los volcanes ha ingresado formalmente a las listas internacionales de especies amenazadas, siendo catalogada dentro de la categoría de especie vulnerable a escala global por evaluaciones alineadas con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Por consiguiente, los biólogos y conservacionistas han identificado una combinación letal de factores antropogénicos que aceleran su desaparición:

Contaminación lumínica: el exceso de luz artificial generado por la expansión urbana interrumpe y ciega las señales lumínicas de cortejo, impidiendo que los machos y las hembras se encuentren para aparearse.

Pérdida y fragmentación del hábitat: la tala de bosques, el cambio de uso de suelo para agricultura y el crecimiento urbano descontrolado reducen progresivamente la humedad y la capa de hojarasca indispensables para sus larvas.

Agroquímicos y plaguicidas: el uso indiscriminado de plaguicidas contamina los suelos donde habitan los caracoles y gusanos de los que se alimentan las larvas de luciérnaga, aniquilando su cadena trófica.

Cambio climático: las alteraciones en las pautas meteorológicas globales modifican los patrones térmicos y de precipitación en la zona de los volcanes, alterando los tiempos del ciclo biológico de la especie.

Las luciérnagas son claves para el ecosistema.

El dictamen científico y el impacto en los ecosistemas

Por un lado, los especialistas advierten que la luciérnaga de los volcanes es solo la punta del iceberg, ya que es la única de las especies de la zona ampliamente evaluada hasta el momento. Este punto indica que otras variedades locales similares podrían estar enfrentando un declive igual o peor sin haber sido documentadas aún .

Por otro lado, estos insectos actúan como un bioindicador clave de la salud forestal: si las luciérnagas desaparecen, se confirma un deterioro profundo en la calidad del agua, del aire y del suelo de la masa boscosa.

En consecuencia, instituciones científicas y grupos ecologistas hacen un llamado urgente a implementar políticas estrictas de regulación turística, protección de la oscuridad nocturna en los santuarios y restauración del suelo forestal antes de que el brillo de esta especie icónica se apague para siempre.