Una nueva modalidad de estafa digital encendió las alarmas. Los delincuentes utilizan supuestas multas de tránsito para engañar a las víctimas y acceder a su información bancaria. El mecanismo, que ya circula en distintos países y empieza a replicarse en la región, combina técnicas de phishing con ingeniería social. El engaño suele comenzar con un mensaje, por SMS, mail o incluso un papel colocado en el auto, que informa sobre una infracción. En muchos casos, incluye un enlace o un código QR que invita a “consultar” o “pagar” la multa. El procedimiento está diseñado para generar urgencia. El usuario recibe una notificación que aparenta ser oficial y, al hacer clic o escanear el código, es redirigido a una web falsa que imita a organismos de tránsito. Estas páginas suelen mostrar datos verosímiles para parecer legítimas, incluso con supuestas infracciones reales o descuentos por pago inmediato. El objetivo final es que la víctima ingrese datos sensibles, como números de tarjeta, claves bancarias o información personal. En otros casos, el simple acceso al sitio permite la instalación de software malicioso que roba información del dispositivo. Otra variante detectada es el uso de códigos QR colocados en supuestas multas impresas. Al escanearlos, los usuarios pueden quedar expuestos a robo de datos o a la descarga de malware. Una de las técnicas más utilizadas en este tipo de engaños es el llamado “smishing”, que consiste en el envío de mensajes de texto que simulan ser de organismos oficiales. En estos casos, los delincuentes alertan sobre una multa impaga e incluyen un enlace fraudulento para realizar el pago. Todo está pensado para que la víctima actúe rápido sin verificar la autenticidad. Especialistas advierten que este tipo de estafas crece porque muchas gestiones hoy se realizan online, lo que facilita que los usuarios confíen en comunicaciones digitales. Hay algunos indicios que pueden ayudar a identificar este tipo de fraude: Además, autoridades locales remarcan que las multas reales no suelen notificarse mediante códigos QR ni enlaces enviados por mensaje. Frente a este tipo de situaciones, las recomendaciones son claras: