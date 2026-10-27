El aviso rige para la tarde del miércoles 28 con focos en el oeste y centro de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a las regiones del centro y sur de la provincia de Buenos Aires durante el miércoles 28 de octubre.

El pronóstico oficial anticipa lluvias de variada intensidad, con fenómenos que podrían generar complicaciones en varias zonas del territorio bonaerense.

El aviso alcanza a localidades del centro oeste y sur bonaerense, con acumulados que podrían llegar a los 40 milímetros. Ante este escenario, el organismo gubernamental emitió una serie de recomendaciones y alertas.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: podría haber acumulados de hasta 40 mm

El pronóstico oficial que emitió el SMN alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes en zonas del centro y sudoeste de la provincia.

Además, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

En esta línea, el SMN detalló que la precipitación acumulada se ubicará entre 20 y 40 milímetros, aunque podría variar según la intensidad de las tormentas en cada localidad.

El SMN emitió una alerta amarilla para la región del centro, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. (Foto: SMN) SMN

Tormentas con granizo en el oeste y centro de Buenos Aires: las zonas bajo alerta

La advertencia meteorológica para la tarde del miércoles 28 de octubre alcanza a distintos distritos del oeste y centro de la provincia de Buenos Aires.

Entre las localidades y zonas incluidas en el alerta amarilla se encuentran:

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pellegrini

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas.

Azul

Rauch

Tapalqué

Zona baja de Benito Juárez

Zona baja de Tandil.

Zona serrana de Benito Juárez

Zona serrana de Lobería.

Zona serrana de Necochea.

Zona serrana de Tandil.

Las inclemencias climáticas que se registrarán a partir de la tarde del miércoles afectarán a su vez a las siguientes zonas:

Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería, norte de Coronel Dorrego, norte de Necochea, norte de San Cayetano y norte de Tres Arroyos.

Zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Coronel Suárez, zona serrana de Saavedra y zona serrana de Tornquist.

Norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino, Puan y zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

¿Qué recomendaciones emitió el SMN?

Ante la posibilidad de que se produzcan estragos por el clima, el SMN emitió una serie de recomendaciones: