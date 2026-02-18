Un gesto tan cotidiano como calentar comida y cortar una fruta, una verdura o un trozo de carne podría estar exponiendo a millones de personas a un riesgo silencioso dentro de la cocina. Así lo revela un estudio de las universidades Texas A&M y Wisconsin‑Madison, que confirma que hay hábitos culinarios que nos exponen a microplásticos cada vez que se realizan. Esos fragmentos, invisibles a simple vista, quedan adheridos a los alimentos y pueden terminar siendo ingeridos sin que el usuario lo note. En esta línea, diversos investigadores advierten que, con el uso continuo, el material plástico se desgasta y genera partículas diminutas capaces de desprenderse incluso cuando la tabla parece limpia y en buen estado. Además, señalan que utensilios de cocina, como tablas de picar, si no se emplean correctamente, no solo liberan microplásticos, sino que además pueden convertirse en un reservorio de bacterias debido a los surcos que se forman por el uso diario. Aunque la investigación sobre los efectos de los microplásticos en la salud todavía está en una etapa temprana, la evidencia disponible empieza a mostrar posibles vínculos entre la presencia de estas partículas en el organismo y distintas enfermedades. Entre ellas, se mencionan riesgos asociados a problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo, mayores probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Frente a este escenario, especialistas en higiene alimentaria sugieren optar por materiales naturales, renovables y resistentes, como la madera o el bambú. Además, suelen presentar una mayor durabilidad y menor riesgo de acumulación bacteriana cuando se limpian y secan correctamente. Entre las mejores opciones disponibles en Argentina, la tabla de cortar de 33x23 cm de Hudson se destaca en el mercado por su calidad y bajo costo. Esta pieza está fabricada en madera natural, es robusta y duradera. Su diseño compacto y su color madera clara permiten integrarlo fácilmente en cualquier estilo de cocina sin llamar la atención y manteniendo la funcionalidad. Quienes deseen adquirir este producto, pueden realizar la compra desde el sitio web de la marca.