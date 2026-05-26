Prohíben todos estos filtros de agua

Una nueva disposición sanitaria encendió la preocupación entre miles de consumidores que utilizan filtros de agua en sus hogares para cocinar, lavar alimentos o beber agua de red.

La medida alcanza a varias marcas que se comercializaban principalmente por internet y que, según la investigación oficial, no contaban con los registros obligatorios exigidos en Argentina.

ANMAT prohibió la venta de famosos filtros de agua en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de varios filtros de agua en todo el país, así como la suspensión de la publicidad y promoción online de estos productos hasta que regularicen su situación sanitaria.

La ANMAT prohibió la comercialización de filtros de agua utilizados comúnmente para cocinar, lavar alimentos o beber agua de red. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock BLACKDAY

Las marcas alcanzadas por la medida son:

Vyse.

Pideweb.

Watercom.

Haru.

Crafty Solution.

Ecoaquas .

Además, la disposición alcanza a cualquier dispositivo de acondicionamiento de agua que se venda sin marca identificatoria o sin rotulado correspondiente.

Según explicó el organismo, los productos no contaban con inscripción oficial ni tenían establecimientos habilitados registrados ante la ANMAT.

El grave problema detectado en los filtros de agua y repuestos

La investigación comenzó tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por áreas técnicas especializadas en productos sanitarios y domisanitarios.

Durante los controles se detectó que los filtros y repuestos eran ofrecidos en plataformas de venta digital incumpliendo la normativa vigente.

Las autoridades advirtieron varios problemas:

Falta de registro sanitario.

Ausencia de datos del fabricante.

Comercialización sin habilitación.

Publicaciones online irregulares.

Desde la ANMAT señalaron que, al desconocerse las condiciones de fabricación e importación, no es posible garantizar la eficacia ni la seguridad de los productos.

Qué marcas de filtros de agua quedaron prohibidas en todo el país

La disposición oficial ordenó retirar del mercado todos los lotes y modelos vinculados a las marcas investigadas. Entre las acciones impulsadas por el Gobierno aparecen: