La Ley de Contrato de Trabajo establece distintos derechos para los trabajadores ante un despido sin justa causa. Entre ellos, se encuentra el preaviso que debe otorgar el empleador y, si decide finalizar la relación laboral de manera inmediata, la correspondiente indemnización sustitutiva.

El régimen vigente surge principalmente de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (LCT) y fue modificado en distintos aspectos por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.

Para determinar qué corresponde cobrar ante una desvinculación es necesario distinguir entre el preaviso, la indemnización por antigüedad y la integración del mes de despido.

Cuánto tiempo antes debe avisarse un despido sin justa causa

El artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo establece cuáles son los plazos de preaviso que debe cumplir el empleador.

De no encontrarse en período de prueba, el empleador debe avisar del despedido un mes antes (si el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad) o dos meses (si el trabajador cuenta con más de 5 años en la empresa.

El preaviso no necesariamente implica que la persona despedida deba continuar trabajando durante todo ese período. La ley permite que el empleador lo releve de prestar servicios durante el plazo de preaviso, pero en ese caso debe abonarle los salarios correspondientes.

Qué pasa si la empresa despide de inmediato sin un preaviso

Si el empleador decide finalizar la relación laboral sin otorgar el período de preaviso que corresponde, debe pagar una indemnización sustitutiva del preaviso.

Así lo establece el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo: cuando el preaviso se omite o se otorga de manera insuficiente, corresponde abonar una suma equivalente a la remuneración que el trabajador habría percibido durante el plazo de preaviso previsto por el artículo 231.

Por lo tanto, si una persona tiene una antigüedad que no supera los cinco años y es despedida sin preaviso, en principio corresponde una indemnización sustitutiva equivalente a un mes de remuneración.

Despidos en Argentina.

Cómo calcular la indemnización por despidos sin justa causa

En un despido sin justa causa corresponde la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La norma establece que, una vez transcurrido el período de prueba, el trabajador debe recibir una indemnización equivalente a:

Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.

Por ejemplo, si una persona trabajó durante 4 años y 4 meses, la fracción supera los tres meses y, para este cálculo, se computan 5 años.

La regla surge directamente del artículo 245, que fue sustituido por el artículo 51 de la Ley 27.802.

El artículo 245 establece que debe utilizarse como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, o durante el tiempo trabajado si este fuera menor.