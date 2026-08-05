Agregarle canela al café | Para qué sirve, qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar

Millones de argentinos toman café día a día, pero pocos saben que agregarle media cucharadita de canela transforma esa taza en algo mucho más potente para la salud .

La mezcla de café con canela ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

Agregarle canela al café | Para qué sirve

La canela no es solo una especia aromática. Contiene un compuesto llamado cinamaldehído que es el responsable de la mayoría de sus propiedades terapéuticas.

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

Su incorporación puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, lo que la convierte en un complemento interesante en la prevención de la diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas.

Hay tres áreas donde la ciencia más lo respalda:

Salud metabólica: la canela acelera el metabolismo hasta un 10% y ayuda a controlar los niveles de azúcar , lo que reduce los antojos y facilita el control del peso cuando se combina con una dieta equilibrada.

Salud cardiovascular: la canela puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que regula los niveles de glucosa en sangre.

Salud digestiva: la canela alivia problemas relacionados con la digestión tales como gases, hinchazón y molestias estomacales. La incorporación de esta especia al café puede hacer que la bebida resulte más tolerable para personas con un estómago sensible o que sufren de digestiones lentas.

Hay un beneficio adicional que pocas personas consideran. La canela aporta un sabor naturalmente dulce, que permite disminuir o evitar el uso de azúcar o edulcorantes artificiales.

Cuánto agregar canela y cuándo tomarlo

La cantidad es la clave. Ni mucho ni poco. La mayoría de los expertos sugieren añadir una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis es segura y suficiente para aprovechar los beneficios de la canela sin exceder la cantidad recomendada.

La mezcla de café con canela ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva. (foto: archivo).

En cuanto al momento ideal, el mejor momento para tomar café no es justo al levantarse, sino al menos30 o 45 minutos después, para obtener el efecto deseado y reducir los niveles de estrés.

El consumo de café con canela después de las comidas podría mitigar los efectos de picos glucémicos, contribuyendo a un mejor control metabólico.