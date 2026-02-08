Con el paso del tiempo, las manchas, el óxido y el sarro se acumulan en el baño, especialmente en las canillas y en el inodoro, y se vuelven difíciles de limpiar. Sin embargo, existe un truco altamente efectivo y súper fácil de implementar sin necesidad de usar productos químicos agresivos o ingredientes que son difíciles de conseguir. Este método de limpieza es el sugerido por la Inteligencia Artificial (IA) por sus ingredientes simples. La recomendación de ChatGPT como método ideal de limpieza para estos casos es utilizar ácido cítrico en polvo, un producto fácil de conseguir. ¿Dónde conseguirlo? En dietéticas, casas de productos naturales o tiendas online. Las ventajas de este método incluyen que se trata de un producto natural, potente, que no deja olor fuerte y es seguro para casi todas las superficies. Se recomienza utilizarlo en inodoro, griferías, azulejos y mamparas. Además, es ecológico y no corrosivo. Para las griferías, mamparas y duchas, la IA suma la utilización de limón fresco. Solo se debe cortar uno al medio y frotar directamente sobre el sarro. Luego, esperar entre 10 y 15 minutos y enjuagar con agua caliente. A continuación, los ingredientes que necesitarás para dejar tu inodoro y baño como nuevo: A continuación, algunos tips para prevenir la acumulación de sarro en lugares como baños y cocina: