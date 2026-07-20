Colocar rodajas de limón con sal en la mesada: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Con el comienzo de un nuevo mes, algunas personas aprovechan para reorganizar su casa, cerrar ciclos y adoptar nuevos hábitos. En ese contexto, uno de los rituales más populares es la mezcla de la sal y el limón, una práctica que el Feng Shui relacionan con la purificación del ambiente y el inicio de una nueva etapa.

Si bien no existen pruebas científicas que demuestren que este tipo de rituales puedan atraer prosperidad o modificar la energía de un espacio, quienes realizan esta práctica la consideran un gesto simbólico para arrancar el mes con una sensación de equilibrio, bienestar y renovación.

Mezclar sal y limón: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Generado con IA.

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¿Qué significa la mezcla de la sal y el limón?

Dentro del Feng Shui y otras creencias populares, la sal representa la limpieza y la capacidad de absorber aquello que se percibe como energía estancada o negativa. El limón, por su parte, suele asociarse con la frescura, la vitalidad y los nuevos comienzos.

Al combinar ambos elementos, el ritual busca simbolizar la renovación del hogar y crear un ambiente que transmita armonía y tranquilidad.

Cómo hacer el ritual de la sal y el limón

Para llevarlo a cabo solo necesitas:

Un limón fresco.

Sal gruesa o sal de grano.

Un plato pequeño o un recipiente de vidrio.

Procedimiento para el ritual de la sal y el limón

Lava bien el limón y sécalo por completo. Realiza dos cortes en forma de cruz, procurando no separarlo totalmente. Rellena las aberturas con sal gruesa hasta cubrir el interior. Coloca el limón sobre un plato o recipiente. Ubícalo en un lugar de la casa donde desees representar un nuevo comienzo, como la entrada, la sala o la cocina. Déjalo allí durante varios días y, cuando el limón empiece a secarse o deteriorarse, deséchalo y limpia el recipiente antes de repetir el procedimiento, si así lo deseas.

Quienes siguen este tipo de prácticas suelen realizar el ritual durante los primeros días de cada mes, ya que lo consideran una forma simbólica de iniciar un nuevo ciclo.

También es frecuente llevarlo a cabo después de realizar una limpieza profunda del hogar, con la intención de acompañar el orden de los espacios con un gesto que represente renovación y bienestar.