Aerolíneas Argentinas aplicará cambios en su esquema de equipaje para vuelos dentro del país y los pasajeros que elijan la tarifa más baja ya no tendrán incluido el carry on sin costo adicional. Con esta modificación, la compañía adapta parte de su sistema comercial a un modelo similar al que utilizan las aerolíneas low cost, donde varios servicios pasan a abonarse por separado. La medida afecta a los pasajes emitidos emitidos bajo la categoría “Base”, la opción más económica disponible para vuelos domésticos. A partir de ahora, esa tarifa solo permitirá llevar un artículo personal pequeño, como: Además, ese equipaje no podrá superar los 3 kilos. Quienes necesiten viajar con una valija de cabina deberán pagar un adicional. El nuevo cargo para transportar un carry on de hasta 8 kilos será de: Esto significa que un viaje ida y vuelta podría sumar más de $ 84.000 extra solo por equipaje de mano. La valija de cabina seguirá incluida sin costo adicional en las categorías superiores: En esos casos, el pasajero podrá continuar viajando con carry on sin abonar extras. Desde la compañía explicaron que el objetivo es desagregar servicios para ofrecer un ticket base más económico y competir con el modelo low cost. De esta manera, cada pasajero paga únicamente por los servicios que utiliza. La modificación del equipaje se suma a otras medidas implementadas recientemente por la aerolínea. Entre ellas aparecen: En vuelos nacionales, ese adicional ronda los $ 7.500 por tramo. Por el momento, el cambio aplica únicamente a vuelos de cabotaje dentro de Argentina. Además, quienes hayan comprado sus pasajes antes de la entrada en vigencia de la medida mantendrán las condiciones originales de su tarifa y no deberán pagar extra por el carry on. Con este sistema, el concepto de tarifa básica cambia y obliga a los pasajeros a revisar con más atención qué servicios están incluidos antes de emitir un pasaje. La tendencia ya se utiliza en gran parte de la industria aérea y ahora también impacta en la aerolínea de bandera.