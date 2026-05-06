La Copa Mundial de Fútbol representa uno de los eventos más significativos en el ámbito deportivo, donde las naciones buscan consagrarse en el deporte rey. Cada edición ofrece emocionantes encuentros y revela la calidad de los equipos participantes, destacando su trayectoria y evolución a lo largo de los años. Históricamente, Francia llegó a este torneo como uno de los favoritos, respaldado por un plantel considerado el más talentoso desde su anterior victoria. En el Mundial de 2018, el campeón fue Francia, que se consagró tras derrotar a Croacia por 4-2 en una emocionante final celebrada en el Estadio Luzhnikí de Moscú. Este triunfo significó para Francia su segundo título mundial, logrando el primero 20 años antes en 1998 como anfitriones. La emoción del Mundial culminó en el Estadio Luzhnikí de Moscú, donde Francia se enfrentó a Croacia. El encuentro atrajo a miles de aficionados que apoyaron intensamente a sus selecciones. Francia logró una rápida ventaja tras un autogol de Mario Mandžukić, el primero en finales mundiales. Aunque Croacia empató con un gol de Ivan Perišić, los goles de Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé permitieron a Francia establecer una cómoda ventaja. La final de la Copa se celebró en el Estadio Luzhnikí de Moscú, con capacidad para 81,000 espectadores. Este evento marcó un hito al ser la primera vez que el torneo tuvo lugar en Europa del Este y en dos continentes: Europa y Asia. El torneo presentó un clima variado, con un verano cálido en la mayoría de los partidos. Las polémicas incluyeron cuestiones de infraestructura y derechos humanos, aunque se destacó la construcción de modernos estadios, como el renovado Luzhnikí, sede de los Juegos Olímpicos de 1980. Francia se consagró campeona al derrotar a Croacia 4-2, en un encuentro que reflejó la pasión por el fútbol y la cultura del país anfitrión. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se convirtió en un evento histórico al incorporar el Árbitro Asistente de Video (VAR) por primera vez. Este avance tecnológico buscó mejorar la precisión en la toma de decisiones arbitrales, marcando un hito en el desarrollo del fútbol internacional. El torneo tuvo un costo estimado de más de 14 mil millones de dólares, lo que lo posicionó como la segunda Copa del Mundo más cara de la historia. Además, Harry Kane, delantero de Inglaterra, se destacó como máximo goleador con 6 tantos, asegurando la Bota de Oro para su país.