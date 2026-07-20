Los mexicanos están dando la despedida al papel higiénico gracias a esta innovadora alternativa, la cual promete una mayor higiene, un ahorro económico significativo y un reducido impacto ambiental.

En esta noticia Países líderes y beneficios clave que aceleran su adopción

Durante décadas, el papel higiénico ha sido un producto esencial en cualquier hogar. Sin embargo, una tecnología que parecía exclusiva de hoteles de lujo o países asiáticos comienza a popularizarse en México: los washlets o toilet washlets, que son asientos de inodoro equipados con bidé eléctrico.

Estos inodoros electrónicos, que han sido desarrollados principalmente por marcas japonesas como Toto, están diseñados para facilitar la limpieza personal mediante chorros de agua, lo que reduce o incluso elimina la necesidad de papel higiénico. Su adopción ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años gracias a la búsqueda de mayor higiene y sostenibilidad.

Aunque su costo inicial puede ser considerable, con modelos que oscilan entre 30 mil y más de 180 mil pesos en el mercado, expertos afirman que el ahorro a largo plazo y sus beneficios en salud e impacto ambiental los convierten en una inversión cada vez más conveniente.

¿Cómo funcionan y cuánto podrías ahorrar?

Los washlets son asientos electrónicos que se instalan sobre el inodoro o vienen integrados en él. Funcionan mediante un sistema de agua a presión que realiza una limpieza precisa, permitiendo personalizar opciones de temperatura, intensidad y secado con aire.

Además del ahorro económico, estos inodoros digitales reducen el uso de papel, teniendo un impacto positivo en el medio ambiente al disminuir la tala de árboles y el consumo de agua en procesos industriales.

En México, una familia promedio puede gastar entre 2,500 y 4,000 pesos al año en papel higiénico. Al sustituirlo casi por completo con un bidé electrónico, el ahorro anual puede variar entre 2,000 y 3,500 pesos, dependiendo del consumo.

Limpieza con agua ajustable en presión y temperatura

Secado con aire caliente

Función de autolimpieza y desinfección

Asientos térmicos

Control remoto o panel digital

Países líderes y beneficios clave que aceleran su adopción

Japón es el país líder en el uso de washlets: se estima que más del 80% de los hogares cuentan con uno. Corea del Sur y algunas regiones de Europa también han acelerado su adopción, mientras que en América Latina empieza a establecerse como una tendencia creciente.

Entre sus principales beneficios destacan una mejor higiene personal, menor irritación en la piel, mayor comodidad para personas mayores o con movilidad reducida y una reducción significativa del impacto ambiental.

Con estos avances, los inodoros inteligentes se perfilan como el nuevo estándar en los baños del futuro.