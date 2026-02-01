Se trata de un ajuste normativo que deberán cumplir todos los adultos mayores. Los detalles.

La normativa vigente no establece una edad límite para cesar la conducción; no obstante, se requiere que los adultos mayores deben someterse a evaluaciones periódicas más exigentes. Estas evaluaciones incluyen pruebas médicas, exámenes de coordinación motriz y controles visuales, los cuales se realizan en centros de reconocimiento autorizados.

El Gobierno ha implementado condiciones rigurosas en el proceso de renovación de la licencia de conducción para personas mayores de 65 años. Estas medidas buscan garantizar que los conductores con mayor experiencia mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para transitar de manera segura por las vías del país.

Esta disposición del Gobierno forma parte de las regulaciones del Código Nacional de Tránsito, que abarca tanto a peatones como a conductores y que en este contexto tiene como objetivo reducir la accidentalidad en las carreteras colombianas.

Los mayores de 60 no renovarán su licencia sin este requisito esencial

Los conductores particulares menores de 60 años están obligados a renovar su licencia cada 10 años. Sin embargo, a partir de los 65 años, la periodicidad de renovación se modifica: aquellos que se encuentren entre 60 y 80 años deberán realizar el trámite cada cinco años, mientras que los individuos mayores de 80 años están obligados a llevar a cabo el proceso anualmente.

En todos los casos, el requisito fundamental consiste en presentar un certificado médico emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, en el cual se verifique el estado físico, mental y motriz del solicitante. Adicionalmente, se requiere estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Gobierno impone nuevas condiciones para la renovación de licencias de conducción en mayores de 65 años (foto: archivo).

Guía esencial para realizar exámenes

Presentar el documento de identidad original y confirmar que los datos estén actualizados en el RUNT.

Verificar que el CRC esté habilitado en el listado oficial del Ministerio de Transporte.