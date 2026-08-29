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Las filtraciones y goteras en el techo pueden transformarse en un verdadero dolor de cabeza cuando llegan las lluvias y si no se solucionan a tiempo, pueden provocar humedad en paredes y techos, deteriorar materiales y generar reparaciones mucho más costosas.
Frente a este problema, existe una alternativa económica para realizar arreglos y evitar que el agua siga avanzando.
El impermeabilizante casero que ayuda a sellar grietas y goteras
Los cambios de temperatura, la exposición constante a la intemperie y el desgaste natural de los materiales suelen favorecer la aparición de pequeñas grietas en los techos. Cuando esto ocurre, el agua puede filtrarse y causar daños progresivos en la vivienda.
Para filtraciones menores, una de las soluciones más utilizadas es la emulsión asfáltica, conocida también como alquitrán líquido o brea líquida. Este producto crea una capa protectora que ayuda a sellar las aberturas y reforzar la impermeabilización de la superficie.
Cómo aplicar este impermeabilizante paso a paso
Antes de comenzar, es fundamental identificar las zonas por donde ingresa el agua y asegurarse de que el techo esté completamente seco.
El procedimiento recomendado es el siguiente:
- Revisar el techo para localizar grietas, fisuras o sectores dañados.
- Limpiar la superficie y retirar polvo, hojas, tierra o residuos.
- Revolver bien la emulsión asfáltica según las indicaciones del fabricante.
- Aplicar una capa uniforme sobre las grietas utilizando una brocha o rodillo.
- En aberturas más grandes, colocar previamente una malla de fibra de vidrio o tela de refuerzo.
- Cubrir nuevamente con el impermeabilizante para reforzar el sellado.
- Dejar secar el tiempo indicado por el fabricante.
- Aplicar una segunda mano para mejorar la protección.
Por qué ayuda a combatir la humedad
La emulsión asfáltica forma una barrera que dificulta el paso del agua y protege las zonas afectadas por pequeñas filtraciones. De esta manera, puede evitar que la humedad avance hacia el interior de la vivienda y genere manchas, desprendimiento de pintura o daños estructurales más importantes.
Sin embargo, se trata de una solución recomendada para problemas menores o reparaciones temporales. Si las grietas son grandes o las filtraciones persisten, lo más conveniente es realizar una impermeabilización profesional para garantizar una protección duradera del techo.