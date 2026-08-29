Las filtraciones y goteras en el techo pueden transformarse en un verdadero dolor de cabeza cuando llegan las lluvias y si no se solucionan a tiempo, pueden provocar humedad en paredes y techos, deteriorar materiales y generar reparaciones mucho más costosas.

Frente a este problema, existe una alternativa económica para realizar arreglos y evitar que el agua siga avanzando.

El impermeabilizante casero que ayuda a sellar grietas y goteras

Los cambios de temperatura, la exposición constante a la intemperie y el desgaste natural de los materiales suelen favorecer la aparición de pequeñas grietas en los techos. Cuando esto ocurre, el agua puede filtrarse y causar daños progresivos en la vivienda.

Cubrir las filtraciones es muy importante. Shutterstock

Para filtraciones menores, una de las soluciones más utilizadas es la emulsión asfáltica, conocida también como alquitrán líquido o brea líquida. Este producto crea una capa protectora que ayuda a sellar las aberturas y reforzar la impermeabilización de la superficie.

Cómo aplicar este impermeabilizante paso a paso

Antes de comenzar, es fundamental identificar las zonas por donde ingresa el agua y asegurarse de que el techo esté completamente seco.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Revisar el techo para localizar grietas, fisuras o sectores dañados.

Limpiar la superficie y retirar polvo, hojas, tierra o residuos.

Revolver bien la emulsión asfáltica según las indicaciones del fabricante.

Aplicar una capa uniforme sobre las grietas utilizando una brocha o rodillo.

En aberturas más grandes, colocar previamente una malla de fibra de vidrio o tela de refuerzo.

Cubrir nuevamente con el impermeabilizante para reforzar el sellado.

Dejar secar el tiempo indicado por el fabricante.

Aplicar una segunda mano para mejorar la protección.

Esta técnica puede ayudar a controlar la humedad. Shutterstock

Por qué ayuda a combatir la humedad

La emulsión asfáltica forma una barrera que dificulta el paso del agua y protege las zonas afectadas por pequeñas filtraciones. De esta manera, puede evitar que la humedad avance hacia el interior de la vivienda y genere manchas, desprendimiento de pintura o daños estructurales más importantes.

Sin embargo, se trata de una solución recomendada para problemas menores o reparaciones temporales. Si las grietas son grandes o las filtraciones persisten, lo más conveniente es realizar una impermeabilización profesional para garantizar una protección duradera del techo.