Adiós herencia: por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento en esos casos.

Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique cómo se repartirán sus bienes. Sin embargo, en algunas situaciones el testamento puede ser declarado vsi el heredero es considerado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el v.

En estos casos se inicia un proceso de sucesión inestada, el cual se aplica cuando no existe un testamento o el documento no cubre todos los bienes. El principal objetivo es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

Qué tipos de sucesión existen en Argentina

La normativa vigente detalla dos clases de sucesiones:

Sucesión inestada

Ocurre ante la ausencia de testamento, su invalidación o la falta de cobertura sobre todos los bienes. En este caso, la normativa establecerá quiénes serán los herederos y la metodología para la repartición de la herencia.

Sucesión testamentaria

Ocurre cuando el difunto dejó un testamento válido que detalla su voluntad respecto a la distribución de sus bienes. Sin embargo, la libertad presenta restricciones por la legítima hereditaria que otorga una parte mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuges).

Adiós herencia: por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento en esos casos. Shutterstock

Por qué un testamento puede ser declarado nulo, según el Código Civil

Según los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes causas:

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por tener defectos de forma.

Por violar una prohibición legal.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Adiós herencia: por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento en esos casos. Archivo El Cronista

Cuál es el orden de llamamiento en la herencia, según el Código Civil y Comercial

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

Qué pasa cuando no hay herederos

En caso de que no existan herederos ni legatarios se determinará la herencia como vacante. El juez ordenará la entreg ade acrtivos al estado.

Sin embargo, si en una fase posterior se presenta una reclamación de derechos hereditarios, es imperativo que se presenta la solicitud de herencia y que se acepten los bienes en su estado actual.

Sucesión inestada: las claves del proceso

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la legislación establece un procedimiento preciso para el reparto de sus bienes, lo que puede necesitar de la intervención de un juez.

El procedimiento busca mitigar conflictos y que se respeten los derechos de los herederos, incluso cuando no son mencionados en un testamento.

Cabe mencionar que los herederos forzosos poseen derechos específicos que no pueden ser omitidos, lo que implica que, incluso en casos de sucesión intestada, ciertos parientes recibirán una parte de la herencia.

De esta manera, se garantiza la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos en una distribución equitativa.