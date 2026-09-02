Una disposición estatal en Indiana, Estados Unidos, establece de manera precisa el funcionamiento del registro de apellidos de un recién nacido y define la asignación de la identidad familiar en situaciones donde los progenitores no mantienen un vínculo matrimonial.

Conforme a la normativa, en ausencia de un lazo legal con el padre, los infantes serán registrados exclusivamente con el apellido de la madre.

Esta medida afecta de forma directa a las familias que no poseen una unión legal y a los procesos de inscripción de nacimiento, al mismo tiempo que impone la necesidad de comprender en qué circunstancias y de qué manera puede ser transmitido el apellido paterno de una forma legal.

Los hijos serán inscriptos exclusivamente con el apellido materno en situaciones específicas

Cuando un bebé nace y sus progenitores no están legalmente unidos en matrimonio, si el padre no ha formalizado su paternidad, el infante será registrado únicamente con el apellido de su madre en el certificado de nacimiento correspondiente.

En este contexto, el apellido del padre no es incluido ni documentado en el certificado. La normativa estipula que solo cuando la paternidad ha sido establecida de manera legal antes del nacimiento, los progenitores pueden decidir si se registra el apellido paterno, aunque también tienen la opción de inscribir el apellido materno si así lo prefieren.

Esto implica que la filiación legal y la paternidad formalmente establecidas son condiciones esenciales para que el apellido del padre sea incluido en la partida de nacimiento en caso de que los progenitores no estén casados.

Cuando los padres no están en matrimonio ni hay paternidad establecida, se utilizará el apellido de la madre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Apellido paterno: condiciones para la transmisión a la descendencia

De conformidad con las disposiciones estatales que regulan el registro civil de nacimientos, existen diversas opciones para que el apellido del padre figure junto al niño en su acta de nacimiento, aun en el caso de que los progenitores no se encuentren casados:

Matrimonio:

Los requisitos para el reconocimiento de la filiación son los siguientes:

- Si los padres del bebé se encuentran legalmente casados en el momento del nacimiento.

- Si el bebé nace dentro de los 300 días siguientes al divorcio de sus padres.

Declaración formal de paternidad

En el hospital : es necesario firmar el documento en un plazo de 72 horas tras el nacimiento, requiriendo la firma de ambos progenitores.

En el Departamento de Salud : se debe completar la declaración antes de que el niño alcance la mayoría de edad.

Determinación del juzgado: esto se aplica en caso de que se presente una acción de paternidad en el ámbito judicial.

La declaración jurada de paternidad o el matrimonio establecen un vínculo legal que habilita la transmisión del apellido del padre al hijo, reconociendo así la filiación paterna ante las autoridades competentes.