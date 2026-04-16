La panza no es solo una cuestión estética. La grasa que se acumula en la zona media del cuerpo —conocida técnicamente como grasa visceral— tiene efectos sobre la salud que van bastante más allá de la ropa que ya no cierra. Hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y hasta ciertos tipos de cáncer están asociados a su presencia. No toda la grasa corporal es igual. La grasa subcutánea —la que está debajo de la piel en piernas, brazos o glúteos— tiene un perfil metabólico mucho menos agresivo que la grasa visceral, que rodea los órganos internos en la cavidad abdominal. Investigaciones de la Universidad de Harvard señalan que la acumulación de grasa en esta zona dispara la producción de citocinas, proteínas proinflamatorias que circulan por el torrente sanguíneo y pueden dañar tejidos y órganos. El mismo tejido adiposo abdominal también sintetiza angiotensina, una proteína que estrecha los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial, aumentando el riesgo de demencia, asma y algunos cánceres. El cardiólogo Shiv Kumar Choudhry, del Hospital Fortis Escorts de Delhi, lo resume de esta manera: cuando las células de grasa abdominal se rompen, liberan sustancias que inflaman los vasos coronarios y favorecen la resistencia a la insulina, dos mecanismos centrales en el desarrollo de enfermedades cardíacas y diabetes. Un dato que suele sorprender: una persona con peso “normal” pero con acumulación de grasa en el abdomen puede tener un riesgo cardiovascular mayor que alguien con sobrepeso distribuido de manera más uniforme. Así lo sugieren estudios publicados en Annals of Internal Medicine, que acuñaron el término “obeso metabólico de peso normal” para describir este perfil. Los factores son múltiples y no siempre están bajo el control de la persona. La genética influye en dónde el cuerpo tiende a depositar grasa. Los cambios hormonales —especialmente la caída de estrógenos durante la menopausia o el aumento de cortisol en situaciones de estrés crónico— favorecen la acumulación visceral. La edad también juega en contra: a partir de los 40 años, el metabolismo basal desacelera y la masa muscular disminuye, lo que facilita el aumento de grasa abdominal incluso sin cambios en la dieta. A eso se suman el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la falta de sueño, todos factores modificables. El cuerpo procesa los alimentos de manera diferente según el momento del día. Por la noche, la sensibilidad a la insulina disminuye y el gasto energético en reposo es menor, lo que significa que las calorías ingeridas tarde tienen más probabilidades de almacenarse como grasa. Un estudio del Salk Institute (2015) demostró que restringir la ingesta de alimentos a una ventana de 8 a 10 horas diarias redujo la grasa corporal en participantes con sobrepeso, incluso sin cambiar la cantidad de calorías consumidas. La fibra soluble —presente en avena, legumbres, manzana y zanahoria— forma un gel en el intestino que ralentiza la digestión y prolonga la saciedad. Estudios observacionales sugieren que, por cada 10 gramos adicionales de fibra soluble consumida por día, la grasa abdominal puede reducirse hasta un 3,7% en cinco años. Las proteínas, por su parte, reducen los niveles de grelina (la hormona del hambre) y aumentan los de péptido YY, que genera sensación de saciedad. Además, tienen un efecto térmico mayor que los carbohidratos: el cuerpo gasta más energía para digerirlas. Huevos, legumbres, yogur griego, pescado y pollo son fuentes accesibles en la dieta argentina. Los carbohidratos refinados —pan blanco, galletitas, bebidas azucaradas— se absorben rápidamente, provocan picos de glucosa en sangre y, como respuesta, picos de insulina. Esta hormona favorece el almacenamiento de grasa, especialmente en el abdomen. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres no superen el 10% de la ingesta calórica diaria —y que, idealmente, estén por debajo del 5%. Reemplazar los snacks ultraprocesados por frutas, frutos secos sin sal o tostadas de pan integral. No es necesario eliminar nada de golpe: pequeños reemplazos sostenidos en el tiempo producen cambios metabólicos reales. La privación de sueño activa dos mecanismos que promueven el aumento de grasa abdominal: eleva la grelina y reduce la leptina (hormona que suprime el apetito), llevando a comer más y peor al día siguiente. Además, el sueño insuficiente mantiene elevados los niveles de cortisol, que, como se mencionó, favorece la acumulación visceral. El manejo del estrés es parte de esta ecuación: técnicas como la respiración diafragmática, el mindfulness o simplemente desconectarse de pantallas una hora antes de acostarse pueden mejorar tanto la calidad del sueño como los niveles de cortisol. No hay ejercicio mágico para eliminar la grasa abdominal localizada —los abdominales solos no la eliminan. Lo que sí funciona es una combinación de ejercicio aeróbico moderado (caminar rápido, correr, andar en bicicleta, nadar) con entrenamiento de fuerza. Este último es clave porque preserva y aumenta la masa muscular, lo que eleva el metabolismo basal y mejora la sensibilidad a la insulina. La American Heart Association recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, más dos sesiones de fuerza. Si eso suena mucho, comenzar por caminar 30 minutos al día: la evidencia muestra que es suficiente para producir beneficios metabólicos visibles en pocas semanas. Reducir la grasa abdominal no requiere dietas extremas ni rutinas imposibles. Requiere constancia en hábitos que, sumados, modifican el entorno hormonal y metabólico que la genera. Los cambios graduales son más sostenibles —y más efectivos a largo plazo— que cualquier solución rápida.