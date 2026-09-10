La freidora de aire se convirtió en un electrodoméstico habitual en muchas cocinas por su practicidad, aunque tiene un punto que puede resultar molesto después de cocinar: eliminar la grasa acumulada en la canasta y la rejilla.

Tras preparar pollo, carne, papas u otros alimentos, es común que queden restos de grasa y suciedad adheridos a las superficies, difíciles de retirar con una esponja. No obstante, Claudia Ruiz Salaverry -fundadora del emprendimiento peruano Clo Organiza- compartió en redes sociales un truco casero que solo requiere bicarbonato de sodio.

Los cocineros revelan uno de los mayores trucos de la cocina: “La freidora de aire no se limpia con agua, sino con...”

La técnica consiste en combinar el producto con agua caliente y dejarlo actuar durante unos 15 minutos. El objetivo es ablandar los residuos antes de comenzar con el lavado.

El truco casero para limpiar la freidora de aire

De acuerdo con el procedimiento mostrado por Claudia en TikTok, primero hay que colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio dentro de la canasta, manteniendo la rejilla en su lugar.

Luego se incorpora agua caliente hasta cubrir las zonas donde se encuentra la suciedad y se deja reposar durante aproximadamente 15 minutos. Mientras el producto actúa, se puede aprovechar ese tiempo para limpiar el exterior del electrodoméstico.

Una vez cumplido el tiempo de espera, se retira la rejilla y se observa si los restos de grasa comenzaron a desprenderse. Después, basta con utilizar una esponja y detergente para platos para completar la limpieza, sin necesidad de ejercer una fuerza excesiva.

La clave del método está en el remojo previo, ya que permite que el agua caliente y el producto actúen sobre la suciedad antes de fregar.

¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio?

Este es un compuesto que, al disolverse en agua, libera peróxido de hidrógeno y carbonato de sodio. Por sus propiedades, suele utilizarse como producto de limpieza y blanqueador con oxígeno.

En tareas domésticas puede ayudar a tratar manchas y residuos de origen orgánico, incluidos algunos restos de alimentos y grasa adherida. Su utilización busca facilitar la eliminación de la suciedad mediante un periodo de remojo.

A diferencia de limpiar directamente una superficie seca, esta técnica propone dejar actuar la solución durante varios minutos antes de comenzar a fregar. De esta manera, los residuos que están más pegados pueden resultar más sencillos de retirar.

Cómo limpiar la freidora de aire

El procedimiento compartido por Claudia Ruiz Salaverry puede resumirse en los siguientes pasos:

Esperar a que la freidora se enfríe y retirar los restos grandes de comida. Colocar dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta. Añadir agua caliente hasta cubrir las zonas con grasa o suciedad. Dejar reposar durante unos 15 minutos. Retirar la rejilla y eliminar los residuos que se hayan desprendido. Lavar la canasta y la rejilla con una esponja y detergente para platos. Enjuagar muy bien todas las piezas y dejarlas secar por completo antes de volver a utilizarlas.

Se sugiere no combinar el bicarbonato con otros productos de limpieza, especialmente aquellos que contienen cloro o sustancias ácidas. Para reducir riesgos, lo aconsejable es utilizarlo por separado y enjuagar muy bien las piezas después del tratamiento.