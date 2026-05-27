Córdoba avanza con una de las obras viales más ambiciosas de los últimos años. El Gobierno provincial habilitó el primer tramo de la futura Circunvalación de Río Cuarto, una megaautopista que busca transformar la circulación vehicular, aliviar el tránsito pesado y mejorar la conexión entre rutas estratégicas del sur provincial.

El proyecto contempla una traza de aproximadamente 42 kilómetros y una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, más de 15.000 vehículos circularán diariamente por este corredor, incluyendo un importante flujo de camiones.

Cómo será la nueva megaautopista de Córdoba

La futura Circunvalación de Río Cuarto conectará distintos accesos clave de la región y funcionará como una vía estratégica para descomprimir sectores con alta congestión vehicular.

El trazado incluye conexiones con:

Ruta Nacional A-005.

Ruta Nacional 8.

Autovía Bustos.

Ruta 36.

Circunvalación Este.

En esta primera etapa quedó habilitado el tramo que une la intersección de la A-005 con la ruta 8 hasta calle Mónica, vinculado con la autovía Río Cuarto-Holmberg.

Desde la Provincia señalaron que esta apertura permitirá mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados de la zona y agilizar el ingreso y egreso de vehículos.

Qué impacto tendrá la obra en el tránsito

Autoridades provinciales remarcaron que la megaobra tendrá un fuerte impacto sobre el transporte de cargas y la circulación diaria en el sur cordobés.

Actualmente, miles de camiones atraviesan estos corredores cada día, generando demoras, congestión y mayores riesgos viales.

Con la nueva autopista, el objetivo es ordenar el tránsito pesado, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial tanto para conductores particulares como para el transporte comercial.

Avanzan otras obras clave en Córdoba

En paralelo a la Circunvalación de Río Cuarto, el Gobierno provincial continúa desarrollando nuevas obras sobre la Ruta 36 para optimizar la conexión entre distintos puntos estratégicos de Córdoba capital.

Los trabajos se concentran en el tramo que va desde avenida Circunvalación hasta calle Posadas y ya presentan un avance cercano al 35%.

La inversión supera los 48 mil millones de pesos e incluye la elevación de la calzada principal de avenida Vélez Sarsfield para separar el tránsito urbano del tránsito pasante.

Los barrios que se verán beneficiados

Según detallaron desde la Provincia, las mejoras impactarán directamente sobre miles de vecinos de la zona sur de Córdoba.

Entre los barrios alcanzados por las obras aparecen:

Villa El Libertador.

Coronel Olmedo.

Inaudi.

Las Huertitas.

Comercial.

El objetivo oficial es reducir problemas de circulación, agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más utilizados de la provincia.