Derriban más de 100.000 metros cuadrados de edificios en la Capital para construir un de 700 viviendas

Después de más de tres décadas de trámites, cambios políticos y modificaciones urbanísticas, Madrid Nuevo Norte por fin comienza a hacerse realidad.

Las primeras demoliciones ya han arrancado en Las Tablas Oeste, donde se están derribando más de 113.000 metros cuadrados de edificios y estructuras para dar paso a un nuevo desarrollo residencial en la capital.

Derriban más de 100.000 metros cuadrados de edificios en la Capital para construir un de 700 viviendas Ayuntamiento de Madrid

Avanzan las obras del nuevo barrio de Madrid

Las obras de demolición se iniciaron hace tres semanas tras la firma del acta de replanteo el pasado 15 de abril por parte del Ayuntamiento de Madrid. Las máquinas actúan sobre una antigua campa de almacenamiento de vehículos del SEMAT, situada junto a las vías de Fuencarral, en una superficie exacta de 113.725 metros cuadrados.

En esta primera fase se llevará a cabo la demolición selectiva de 15 edificaciones y casetas, además de la retirada del firme existente, con un volumen total previsto de 15.740 metros cúbicos de demolición.

¿Cómo será este nuevo barrio?

Las Tablas Oeste es el primero de los cuatro grandes ámbitos de Madrid Nuevo Norte en entrar en fase de obras. El proyecto contempla la construcción de 741 viviendas, de las cuales cerca del 38-40% serán de gestión municipal (protegidas o cesiones).

Además de las viviendas, el ámbito —con una superficie aproximada de 305.000 metros cuadrados— incorporará más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes, articuladas en torno a varios parques y espacios públicos. El objetivo principal es completar la continuidad urbana del barrio actual de Las Tablas y mejorar su conexión con el entorno ferroviario de Fuencarral.

Un aspecto clave de esta fase inicial es la sostenibilidad. El 76% de los materiales resultantes de las demoliciones (12.018 metros cúbicos) se reutilizarán posteriormente en las siguientes fases de urbanización como material de relleno en zanjas y terraplenes. La ejecución ha sido adjudicada a HERCAL S.L., con dirección facultativa de TYLIN y asistencia técnica ambiental de Altacia.

Medidas para minimizar el impacto en los vecinos

El proyecto incorpora un conjunto de medidas específicas para reducir molestias durante los trabajos, que se desarrollarán en un plazo aproximado de seis meses. Entre ellas destacan:

Control del polvo mediante riego y humectación.

Monitorización de partículas en suspensión.

Limitación de horarios para actividades ruidosas.

Seguimiento continuo de ruido y vibraciones.

Protocolos para la gestión de residuos, protección del suelo, aguas subterráneas, patrimonio, vegetación y fauna.

Derriban más de 100.000 metros cuadrados de edificios en la Capital para construir un de 700 viviendas Ayuntamiento de Madrid

Una vez finalizada esta fase de demoliciones, comenzarán las obras de urbanización propiamente dichas en verano, que incluirán red viaria, aceras, carriles bici, alumbrado LED, zonas verdes, drenaje sostenible y el cubrimiento parcial de vías ferroviarias, entre otros elementos.

Madrid Nuevo Norte: un proyecto transformador

Madrid Nuevo Norte se compone de cuatro grandes sectores: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, el Centro de Negocios Chamartín y la transformación de la estación de Chamartín .

El ámbito de Malmea-San Roque-Tres Olivos será el más ambicioso, con más de 7100 viviendas (unas 1400 de protección oficial). El plan general contempla también nuevos equipamientos sanitarios, educativos y deportivos, así como mejoras en las conexiones de transporte público (Metro, Cercanías y autobuses).

Uno de los grandes objetivos es unir barrios históricamente separados por las infraestructuras ferroviarias mediante nuevos puentes y conexiones urbanas.