Cuando el clima no ayuda o el departamento no tiene balcón, secar la ropa puede convertirse en un problema. El tender lleno durante días, la humedad en el ambiente y el olor a ropa mojada son escenas habituales en muchos hogares. En ese contexto comenzaron a popularizarse electrodomésticos pensados para resolver ese inconveniente: secadores portátiles que permiten colgar las prendas y secarlas con aire caliente en el interior de la casa. Uno de los modelos que se vende en el mercado argentino es el KanjiHome KJH‑DRYTENDER1001, un dispositivo compacto que funciona como un perchero cerrado donde circula aire caliente para acelerar el secado. El equipo utiliza un sistema de flujo de aire caliente de 360 grados, que distribuye el calor dentro de la estructura donde se cuelgan las prendas. De esta manera, el aire circula alrededor de la ropa y ayuda a eliminar la humedad más rápido que el secado tradicional al ambiente. A diferencia de una secadora convencional, el aparato no tiene tambor: las prendas se colocan colgadas dentro de una especie de armario portátil, lo que ayuda a que no se arruguen durante el proceso. Además, el dispositivo incluye temporizador automático, lo que permite programar el tiempo de funcionamiento según la cantidad de ropa o el tipo de tejido. El modelo está diseñado para uso doméstico y puede secar hasta 10 kilos de ropa húmeda en una sola carga, lo que permite incluir varias prendas al mismo tiempo, desde remeras y pantalones hasta toallas. Entre sus características principales se destacan: Según el fabricante y tiendas que lo comercializan, el equipo también fue pensado para espacios reducidos, como departamentos o monoambientes, ya que puede armarse cuando se necesita y guardarse luego sin ocupar demasiado lugar. El principal atractivo de este tipo de equipos es que permite secar la ropa dentro de casa incluso en días de lluvia o frío, sin depender de un balcón o patio. Al utilizar aire caliente y un sistema cerrado, el secado puede ser más rápido que dejar la ropa colgada en un tender común, además de ayudar a evitar la humedad en el ambiente. Estos dispositivos buscan reemplazar ese paisaje clásico del hogar moderno: el tender extendido en el living, como una pequeña bandera de algodón esperando que vuelva el sol.