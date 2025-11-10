La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanza este jueves 13 de noviembre una subasta pública online con más de 170 productos tecnológicos incautados en operativos contra el contrabando.
El remate se realiza a través del portal oficial de Subastas del Banco Ciudad, entre las 11:00 y las 12:05, y ofrece artículos con precios base desde $ 15.000.
Los dispositivos fueron decomisados por la Aduana de Santo Tomé y estuvieron en exhibición en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta el miércoles. La inscripción para participar cierra el martes 11 de noviembre a las 11:00.
¿Qué productos se subastan?
El catálogo incluye una amplia variedad de tecnología:
- 19 consolas PlayStation 4
- 30 parlantes JBL
- 43 adaptadores de TV (Apple TV y Google Chromecast)
- 49 estéreos para autos
- 4 joysticks
- 1 equipo de audio portátil Longstar
- Dispositivos de almacenamiento y accesorios tecnológicos
Cada lote cuenta con fotografías, especificaciones técnicas y precios base. Los interesados pueden consultar el detalle completo en el sitio de Subastas Banco Ciudad.
¿Cómo participar en la subasta?
Para acceder al remate, los usuarios deben:
- Registrarse en el portal del Banco Ciudad
- Completar la inscripción en ARCA
- Realizar un depósito en garantía
- Acceder al catálogo completo de los lotes
El proceso se realiza bajo la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el Código Aduanero, que establece que los bienes bajo custodia estatal deben comercializarse mediante subastas públicas.
Controles y decomisos en aumento
La Aduana intensificó los operativos en los principales pasos fronterizos del país, con escáneres y controles que permitieron detectar cargas no declaradas.
En los últimos meses, se decomisaron más de 20.000 teléfonos móviles, ropa con marcas falsificadas y marroquinería, en procedimientos realizados en Concordia, Clorinda y Posadas.
Las acciones fueron coordinadas por las Subdirecciones Generales de Control Aduanero y de Operaciones Aduaneras del Interior, junto con los juzgados federales correspondientes.