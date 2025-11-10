La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanza este jueves 13 de noviembre una subasta pública online con más de 170 productos tecnológicos incautados en operativos contra el contrabando.

El remate se realiza a través del portal oficial de Subastas del Banco Ciudad, entre las 11:00 y las 12:05, y ofrece artículos con precios base desde $ 15.000.

Los dispositivos fueron decomisados por la Aduana de Santo Tomé y estuvieron en exhibición en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta el miércoles. La inscripción para participar cierra el martes 11 de noviembre a las 11:00.

¿Qué productos se subastan?

El catálogo incluye una amplia variedad de tecnología:

19 consolas PlayStation 4

30 parlantes JBL

43 adaptadores de TV (Apple TV y Google Chromecast)

49 estéreos para autos

4 joysticks

1 equipo de audio portátil Longstar

Dispositivos de almacenamiento y accesorios tecnológicos

Cada lote cuenta con fotografías, especificaciones técnicas y precios base. Los interesados pueden consultar el detalle completo en el sitio de Subastas Banco Ciudad.

¿Cómo participar en la subasta?

Para acceder al remate, los usuarios deben:

Registrarse en el portal del Banco Ciudad Completar la inscripción en ARCA Realizar un depósito en garantía Acceder al catálogo completo de los lotes

El proceso se realiza bajo la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el Código Aduanero, que establece que los bienes bajo custodia estatal deben comercializarse mediante subastas públicas.

Controles y decomisos en aumento

La Aduana intensificó los operativos en los principales pasos fronterizos del país, con escáneres y controles que permitieron detectar cargas no declaradas.

En los últimos meses, se decomisaron más de 20.000 teléfonos móviles, ropa con marcas falsificadas y marroquinería, en procedimientos realizados en Concordia, Clorinda y Posadas.

Las acciones fueron coordinadas por las Subdirecciones Generales de Control Aduanero y de Operaciones Aduaneras del Interior, junto con los juzgados federales correspondientes.