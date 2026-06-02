Adiós al mal olor de los toallones: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina la humedad y las bacterias

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La humedad, la falta de ventilación y el uso diario hacen que los toallones acumulen olores desagradables con el paso del tiempo. Aunque muchas personas creen que el problema se debe únicamente a la falta de lavado, la realidad es que el secado incorrecto y la permanencia de humedad en las fibras suelen ser los principales responsables.

La situación suele agravarse durante los meses de invierno o en viviendas donde las telas tardan más tiempo en secarse por completo. Como consecuencia, los toallones pueden conservar un olor a humedad persistente incluso después de pasar por el lavarropas.

Cómo eliminar el mal olor de los toallones con vinagre blanco y bicarbonato

Entre los trucos caseros más populares para combatir este problema se encuentra una combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El objetivo es realizar una limpieza profunda que permita remover residuos de jabón, suciedad acumulada y humedad atrapada en las fibras del tejido.

A diferencia de un lavado convencional, este método busca actuar sobre las causas que generan el mal olor. Además, ayuda a mejorar la higiene de las telas y evitar que las bacterias asociadas a la humedad permanezcan en los toallones.

El objetivo es realizar una limpieza profunda que permita remover residuos de jabón, suciedad acumulada y humedad.

Paso a paso: el truco casero para recuperar la frescura de los toallones

Para ponerlo en práctica, primero hay que colocar los toallones en el lavarropas y agregar una taza de vinagre blanco en lugar del suavizante. Luego se debe realizar un ciclo completo con agua caliente. Una vez finalizado, se recomienda repetir el lavado incorporando media taza de bicarbonato de sodio.

El último paso es fundamental: secar completamente los toallones al sol o en un ambiente bien ventilado. También se aconseja evitar guardarlos húmedos o doblarlos antes de que estén totalmente secos, ya que esto favorece nuevamente la aparición de olores.

Por qué recomiendan usar vinagre blanco y bicarbonato en el lavado

La efectividad de esta combinación radica en sus propiedades de limpieza y neutralización de olores. Mientras que el vinagre blanco ayuda a eliminar restos de jabón y suavizante acumulados en las fibras, el bicarbonato de sodio contribuye a absorber olores intensos y desprender suciedad impregnada en la tela.

Los especialistas en limpieza del hogar sugieren repetir este procedimiento cada ciertas semanas o cuando los toallones comiencen a presentar olor persistente. Combinado con un secado adecuado y un lavado frecuente, este truco puede ayudar a prolongar la frescura de las telas y mejorar su higiene durante más tiempo.