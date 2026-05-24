Confirmado | Qué sucede cuando se hereda una cuenta bancaria y otra persona retira dinero sin autorización: esto es lo que todos los herederos deben hacer para evitar perder sus derechos (foto: archivo).

En medio de una situación económica compleja y donde el sueño de la casa propia todavía se vislumbra difícil para ciertos sectores, las herencias cobran relevancia. Es así que se ha despertado interés por una herramienta legal que posibilita eludir el impuesto a las herencias en ciertas provincias. La esencia reside en la redacción del testamento y la estrategia adoptada por el causante para anticipar la transmisión de bienes.

Aunque a nivel nacional no hay un impuesto unificado, tres jurisdicciones efectúan gravámenes sobre la transmisión gratuita de bienes: la provincia de Buenos Aires y, en menor medida, Entre Ríos.

Impuesto de Sucesiones: los herederos no tendrán que pagarlo si hacen esto

La planificación sucesoria cobró relevancia entre las familias, especialmente dado que algunos testamentos incluyen cláusulas que permiten evitar o minimizar la carga del tributo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se manejan los siguientes valores:

Desde 2011, Buenos Aires aplica el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB). Qué grava: herencias, donaciones, legados y cualquier transferencia gratuita de patrimonio. Mínimos no imponibles: más elevados para herederos directos (padres, hijos, cónyuge). Tasas: entre 1,6% y 6,4%, dependiendo del valor del bien y del parentesco.

La implementación en la provincia se centra en un impuesto análogo en ciertos contextos, aunque su efecto es menos extenso y tiene un impacto reducido en situaciones de sucesiones masivas, tal como señala el estudio Lucas Alonso Carli.

En las jurisdicciones donde se cobra el impuesto, los especialistas destacan una herramienta que permite reducir o evitar la carga fiscal. Foto: IA. eugene barmin

Cómo evitar pagar el impuesto a la herencia

En las jurisdicciones donde se cobra el impuesto, los especialistas destacan una herramienta que permite reducir o evitar la carga fiscal:

La incorporación de donaciones con reserva de usufructo dentro del testamento o como parte de la planificación sucesoria anticipada.

Ese mecanismo permite que el titular transfiera la propiedad del bien en vida, manteniendo el uso y goce hasta su fallecimiento. Al tratarse de una donación instrumentada bajo determinadas condiciones, puede quedar fuera del hecho imponible de la herencia o generar una base imponible menor.

Esta planificación, si se formaliza correctamente, también permite:

Evitar conflictos entre herederos.

Reducir costos judiciales.

Acelerar la transmisión del patrimonio.

Abogados especializados advierten que cada caso debe evaluarse individualmente, ya que el tratamiento fiscal depende de la jurisdicción donde se registre el inmueble y del domicilio del causante.

Impuesto a las Sucesiones: qué pasa en otras partes del país

La mayoría de los gobiernos provinciales ha decidido no cobrar ese impuesto, debido a razones de índole política (resistencia social hacia el tributo) y fiscales (complejidad en el control y escaso potencial de recaudación en ausencia de un régimen nacional unificado).