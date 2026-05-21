El fenómeno del retail asiático no detiene su marcha en el mercado local argentino. Tras el furor de su debut en el microcentro porteño, donde los fanáticos llegaron a formar cinco cuadras de fila desde la madrugada, la cadena de lifestyle Miniso acelera su plan de inversión en el país con una nueva apuesta estratégica en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo y dónde abre el nuevo megalocal de Miniso

La marca de origen chino inaugurará su segundo punto de venta el próximo jueves 28 de mayo al mediodía. El lugar elegido es la planta baja del DOT Baires Shopping, donde montará una flagship store de 600 metros cuadrados. Esta superficie lo posicionará como uno de los locales de mayor envergadura de la firma fuera de sus sedes globales principales.

Para traccionar público en su debut, la compañía implementará una agresiva estrategia de marketing con premios en efectivo y beneficios para los primeros en llegar:

Primer puesto de la fila: Recibirá un “Ticket Dorado” de $100.000.

Segundo puesto: Obtendrá un ticket plateado de $50.000.

Tercer puesto: Será premiado con una bolsa de productos seleccionados.

Primeras 200 personas: Accederán a un cupón de 20% de descuento.

Las personas hicieron cinco cuadras de fila para acceder a la tienda de Miniso en el centro porteño. Foto: Archivo.

Licencias globales y precios: la fórmula del éxito de Miniso

Fundada en 2013, la cadena basa su modelo de negocios en la rotación constante de stock a precios competitivos y el atractivo de más de 50 licencias internacionales como Disney, Sanrio (Hello Kitty), Marvel, Harry Potter y Star Wars.

Entre los productos más buscados se destacan las famosas blind box (cajitas sorpresa de colección) a $ 29.900, los peluches medianos desde $ 25.000 y opciones de cosmética, bazar y organización que arrancan en los $ 3.900.

El plan de inversión de u$s 50 millones en el país

El desarrollo local está a cargo de Mini Hub, el operador regional que ya administra más de 500 tiendas de la marca en distintos mercados de América Latina, España, Portugal e Israel. La hoja de ruta de la compañía contempla un desembolso de u$s 50 millones con el objetivo de alcanzar los 100 locales en los próximos cinco años.

La compañía prevé nuevas aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar durante los próximos meses, mientras avanza además con otras cuatro locaciones proyectadas para 2026. La meta corporativa es finalizar el año en curso con un piso de 10 sucursales operativas en el territorio nacional.