Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir pagarlo si en el testamento se incluye esta cláusula

Cuando fallece un ser querido, no solo se experimenta la angustia, sino que también surgen las responsabilidades legales. En ese momento, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, ya que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente parecía una bendición en una nueva preocupación.

De ese modo, el proceso de solicitud de una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios.

En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esto se aplica sin importar dónde se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

Si los herederos no cuentan con fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago.

El sistema argentino combina la sucesión forzosa (que protege una parte de la herencia para ciertos parientes) con la testamentaria (donde el causante puede disponer libremente del resto).

Sucesiones: documentación necesaria para que herederos cobren

El Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. En primer lugar, es indispensable que soliciten:

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma relevancia:

En relación con este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir pagarlo si en el testamento se incluye esta cláusula. (Fuente: archivo).

Guía para el pago del Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente confiere a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria.

Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se haya presentado la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.

Impuesto de Sucesiones: ¿se puede reducir o evitar legalmente?

En determinadas circunstancias, los herederos pueden eludir el pago directo del impuesto. Si el testamento presenta la cláusula que asigna el tercio de libre disposición para el abono del tributo, los herederos no deberán recurrir a sus propios recursos.

Adicionalmente, existen exenciones y reducciones que difieren según la Comunidad Autónoma en la que se administre la herencia.