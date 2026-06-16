Miles de personas que atraviesan procesos sucesorios podrían beneficiarse con una modificación que apunta a reducir la burocracia en la transferencia de inmuebles heredados. La decisión elimina una de las observaciones más frecuentes que retrasaban los trámites vinculados con departamentos, cocheras y otros espacios complementarios.

La medida fue implementada por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y busca evitar que errores meramente formales obliguen a reiniciar gestiones, presentar documentación adicional o afrontar nuevos gastos.

Qué cambia en los trámites para heredar una propiedad

A partir de una nueva disposición administrativa, ya no será necesario que las resoluciones judiciales identifiquen de manera expresa cada unidad complementaria asociada a una vivienda para que el trámite pueda avanzar.

En la práctica, esto significa que si una propiedad heredada cuenta con espacios vinculados, como una cochera o una baulera, la inscripción no será rechazada por el solo hecho de que esos bienes no hayan sido detallados individualmente en la resolución judicial.

De esta manera, el Registro podrá incorporar automáticamente esos espacios cuando estén asociados a la unidad principal.

Por qué este requisito generaba tantas demoras

Hasta ahora, una omisión en la documentación presentada podía derivar en observaciones registrales que obligaban a realizar correcciones y nuevas presentaciones.

Al eliminar una de las observaciones más frecuentes en las sucesiones, la nueva medida permitirá agilizar la transferencia de inmuebles y reducir costos para los herederos.

Esta situación generaba:

Retrasos en la inscripción de la herencia.

Nuevos trámites judiciales.

Mayores costos administrativos.

Demoras en la posterior escrituración del inmueble.

En muchos casos, la falta de mención expresa de una cochera o baulera obligaba a reiniciar parte del procedimiento pese a que esos espacios formaban parte de la misma propiedad.

Quiénes se beneficiarán con la medida

La modificación impactará principalmente en quienes se encuentran realizando trámites sucesorios vinculados a inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal.

Entre los principales beneficiados aparecen:

Herederos que buscan inscribir propiedades heredadas.

Abogados que intervienen en procesos sucesorios.

Escribanos encargados de las transferencias.

Familias que necesitan disponer del inmueble con mayor rapidez.

El objetivo es simplificar uno de los pasos más complejos dentro de las sucesiones y evitar trabas que no modificaban el resultado final del trámite.

Qué son las unidades complementarias

Dentro de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal existen espacios que dependen jurídicamente de una unidad principal y que no pueden funcionar de manera autónoma.

Entre los ejemplos más habituales se encuentran:

Cocheras.

Bauleras.

Depósitos.

Terrazas de uso exclusivo.

Lavaderos.

La nueva disposición reconoce esa relación entre los bienes y permite que sean incorporados al trámite sucesorio junto con la unidad principal sin necesidad de requisitos adicionales.

Un cambio que busca reducir la burocracia

Con esta modificación, el Registro de la Propiedad Inmueble apunta a agilizar las sucesiones vinculadas a departamentos y otros inmuebles bajo propiedad horizontal.

La medida elimina una de las observaciones técnicas más frecuentes y promete acortar tiempos, reducir costos y facilitar el acceso a la inscripción definitiva de los bienes heredados, un paso clave para que los nuevos titulares puedan disponer plenamente de la propiedad.