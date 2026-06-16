Confirmado por Hacienda | Cualquier persona puede cobrar un 10% si denuncia una herencia sin dueño: estos son los requisitos

La actividad de Hacienda no se limita únicamente a la recaudación de impuestos. La legislación española contempla también mecanismos que permiten al Estado incorporar a su patrimonio determinados bienes cuando una persona fallece sin dejar herederos legítimos.

En estos casos, las herencias sin herederos pueden terminar en manos de la Administración. Para facilitar la localización de estos patrimonios, la normativa prevé la colaboración de los ciudadanos mediante un sistema de denuncias que incluye una compensación económica.

La medida está regulada en el Real Decreto 1373/2009 y permite que cualquier persona que conozca la existencia de una sucesión sin destinatarios legítimos pueda comunicarla a la Administración. Si la información resulta correcta y los bienes acaban integrándose en el patrimonio estatal, el denunciante tendrá derecho a una recompensa.

Confirmado por Hacienda | Cualquier persona puede cobrar un 10% si denuncia una herencia sin dueño: estos son los requisitos

Cómo comunicar a Hacienda una herencia sin herederos y cobrar la recompensa

El artículo 7 del Real Decreto 1373/2009 establece que los ciudadanos pueden denunciar el “fallecimiento intestado de una persona que carezca de herederos legítimos mediante escrito dirigido a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en que, según su información, el causante hubiera tenido su último domicilio”.

La normativa prevé una compensación económica para quienes aporten información válida. El texto legal indica que recibirán “en concepto de premio, el 10% de la parte que proporcionalmente corresponda, en el caudal líquido resultante, a los bienes relacionados en su denuncia, computando los bienes que en su caso se exceptúen de venta”.

Por lo tanto, la recompensa no se calcula sobre la totalidad de la herencia, sino sobre la parte de los bienes efectivamente identificados en la denuncia y que posteriormente sean incorporados al patrimonio estatal.

Quiénes no pueden cobrar el premio por denunciar una herencia sin dueño

La ley también establece varias exclusiones. No podrán acceder a esta recompensa las personas que hayan conocido la situación debido a “su cargo o empleo público tuvieran noticia del fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de herederos legítimos”.

La prohibición también afecta a trabajadores de centros o residencias donde vivieran los fallecidos, así como a administradores y representantes legales vinculados a estas instituciones.

En estos casos, la normativa entiende que existe una posición de especial responsabilidad o cercanía con el fallecido. Por ello, estas personas no solo quedan excluidas del premio, sino que tienen la obligación de comunicar la situación cuando tengan conocimiento de ella.

Qué ocurre con las herencias sin herederos según el Código Civil

La posibilidad de que el Estado reciba una herencia sin herederos está recogida expresamente en el Código Civil. El artículo 956 establece que “a falta de personas que tengan derecho a heredar”, será el Estado quien reciba la herencia.

La norma añade que el Estado ingresará “la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación”.

Además, el Código Civil determina el destino de una parte importante de esos recursos. Según la ley, dos terceras partes del caudal hereditario deberán destinarse “a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado”.

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Requisitos para denunciar una herencia sin herederos

Conocer el fallecimiento de una persona sin herederos legítimos.

Presentar un escrito ante la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente.

Aportar información veraz sobre los bienes y circunstancias del caso.

No encontrarse entre los colectivos excluidos por la normativa.

Que finalmente los bienes pasen al Estado tras el procedimiento legal correspondiente.

Quién hereda cuando no existen familiares con derecho sucesorio

Según el Código Civil, cuando no existen personas con derecho a heredar, el Estado pasa a ser heredero legal. Esta figura permite incorporar al patrimonio público bienes y derechos que, de otro modo, quedarían sin titular.

Para facilitar la detección de estos casos, la legislación incentiva la colaboración ciudadana mediante una recompensa económica que puede alcanzar el 10% del valor proporcional de los bienes incluidos en la denuncia y finalmente adjudicados al Estado.