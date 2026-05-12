Las memorias USB y los discos externos todavía existen, pero entre los profesionales ya no son la primera opción. El almacenamiento en la nube tomó ese lugar y cambió por completo la forma en que se guarda, comparte y accede a la información. Los servicios más utilizados hoy por equipos de trabajo y profesionales independientes son: No obstante, el cambio no es solo de herramienta. Es de lógica: en vez de guardar archivos en un objeto físico, se trabaja directamente en la nube y el guardado ocurre de forma automática. No desaparecieron del todo. Los discos externos siguen siendo útiles para copias de seguridad de grandes volúmenes de datos, para contextos sin acceso a internet confiable o para resguardar archivos sensibles fuera de servidores de terceros. Sin embargo, para el trabajo cotidiano, la balanza se inclinó claramente hacia la nube. En este contexto, muchas empresas adoptaron la regla 3-2-1: En este sentido, la pregunta ya no es “¿USB o disco externo?” sino “¿qué servicio en la nube se adapta mejor a lo que necesitás?”. La respuesta depende del volumen de archivos, el presupuesto y el nivel de privacidad requerido. Sin embargo, para la mayoría de los profesionales, las opciones gratuitas de Google Drive o OneDrive son más que suficientes para empezar.