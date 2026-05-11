En una época donde las computadoras, tablets y celulares dominan reuniones, clases y oficinas, una práctica que muchos consideran anticuada volvió a captar la atención de especialistas en psicología: escribir a mano con lápiz y papel. Aunque hoy la mayoría toma apuntes en una pantalla, distintos estudios aseguran que quienes usan cuadernos desarrollan una mayor capacidad de análisis y comprensión de la información. La diferencia no estaría en la velocidad para escribir, sino en la manera en que el cerebro procesa lo que escucha. Para los expertos, tomar notas a mano obliga a prestar más atención y seleccionar mejor las ideas importantes. Tomar apuntes con lápiz y papel obliga al cerebro a resumir información constantemente. A diferencia del teclado, escribir a mano no permite copiar todo al mismo ritmo. Eso hace que la persona tenga que escuchar, seleccionar y decidir qué es realmente importante. Según especialistas en psicología cognitiva, ese proceso fortalece la capacidad de análisis durante la propia conversación. Estudios citados por National Geographic señalan que escribir a mano activa más áreas cerebrales relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Además, las personas suelen recordar mejor aquello que escribieron manualmente. La profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., explicó que la mayoría de investigaciones sobre memoria y escritura apuntan hacia la misma conclusión. Una investigación publicada en Frontiers in Psychology analizó la actividad cerebral de niños y adultos jóvenes mientras escribían a mano o utilizaban un teclado. Los investigadores encontraron patrones neuronales más vinculados al aprendizaje en quienes escribían manualmente. El teclado, en cambio, mostró una menor activación en ciertas áreas cerebrales. Los especialistas también remarcan otro punto importante: las distracciones. El papel no compite con mensajes, notificaciones, redes sociales ni correos electrónicos. Por eso, quienes usan cuadernos suelen mantener una atención más estable durante reuniones o clases. Además, las anotaciones manuales permiten organizar ideas de forma más libre y visual. Los expertos recomiendan utilizar métodos simples para aprovechar mejor la escritura manual. Uno de los más conocidos es el método Cornell. Este sistema divide la hoja en diferentes espacios para separar ideas principales, palabras clave y conclusiones. Así, las notas se vuelven más fáciles de revisar después. Otra técnica útil es dividir la hoja en cuadrantes para organizar tareas, dudas, decisiones e ideas generales. Esto convierte al cuaderno en una herramienta práctica y no solo en un archivo de apuntes. Entre las recomendaciones más utilizadas aparecen: Para los especialistas, el objetivo no es escribir perfecto, sino transformar las notas en una herramienta que ayude a comprender y analizar mejor la información.