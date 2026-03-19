Arrancó una de las intervenciones viales más esperadas por los vecinos de Villa Urquiza. El Gobierno de la Ciudad inició los trabajos para construir un túnel que reemplazará el paso a nivel ubicado en la avenida Álvarez Thomas, sobre las vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez. Como parte de la obra, el cruce actual quedó cerrado y el tránsito deberá utilizar un paso a nivel provisorio que se habilitará sobre la calle Miller, a dos cuadras del lugar. El nuevo desvío tendrá dos carriles con sentido único en dirección a la avenida General Paz. El proyecto está a cargo de la empresa estatal AUSA, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. Según las previsiones oficiales, el túnel quedaría habilitado en mayo del próximo año. Durante el tiempo que duren los trabajos, todos los vehículos que circulen por Álvarez Thomas y necesiten cruzar las vías deberán desviarse por Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván. En el caso del tránsito liviano, también estará disponible como alternativa la avenida Monroe para atravesar el paso bajo nivel de Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura máxima de 2,80 metros. Para mejorar la circulación en la zona se implementarán además cambios en el sentido de algunas calles. Pedro Rivera, en el tramo comprendido entre Miller y Galván, dejará de ser doble mano y pasará a tener un único sentido hacia Galván. También se prohibirá estacionar en distintos sectores del área para facilitar el movimiento vehicular. El nuevo túnel tendrá una extensión de 255 metros entre Monroe y Pedro Rivera y contará con dos carriles con sentido hacia General Paz. La intervención abarcará aproximadamente 10.600 metros cuadrados y, de acuerdo con estimaciones de AUSA, beneficiará a más de 29.000 vecinos y a unos 18.000 vehículos que circulan diariamente por la zona. En la salida del paso bajo nivel, luego de la calle Cullen, la calzada se ampliará hasta alcanzar cuatro carriles. Dos de ellos desviarán el tránsito hacia la derecha por Galván, mientras que los otros dos continuarán por Álvarez Thomas. El proyecto también contempla la construcción de pasarelas peatonales bajo nivel a ambos lados de la avenida, equipadas con escaleras y rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. A su vez, se crearán calles laterales de convivencia destinadas al ingreso de los frentistas. La intervención incluirá además mejoras en el espacio público, con renovación de veredas, incorporación de mobiliario urbano, forestación, nuevas luminarias y la instalación de cámaras de monitoreo. El cruce ferroviario de Álvarez Thomas es considerado uno de los más conflictivos de la Ciudad. En horarios de alta circulación, las filas de vehículos que esperan la apertura de la barrera suelen extenderse hasta la avenida Monroe, lo que termina afectando también el tránsito en esa arteria. Como ocurre en otros pasos a nivel, la barrera también implica un riesgo permanente de accidentes entre vehículos, peatones y trenes. Además, se trata de un punto clave para la salida hacia el norte de la Ciudad, ya que a pocas cuadras se encuentra la calle Galván, que conecta con la avenida Balbín a la altura del Parque Sarmiento. Actualmente, Buenos Aires cuenta con 29 pasos bajo nivel en funcionamiento. A estos se suman otros dos que se encuentran en construcción sobre la traza del ferrocarril Sarmiento: uno en la calle Federico García Lorca, en Caballito, y otro proyectado en Irigoyen, en Villa Luro.