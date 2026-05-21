El colágeno es la proteína más presente en el cuerpo humano y cumple una función clave en la firmeza de la piel, la resistencia de los huesos y la salud del cabello . A medida que pasan los años, el organismo va perdiendo su capacidad de producirlo de manera natural, lo que se traduce en piel más laxa y en la aparición de arrugas.

Por eso, cada vez más personas incorporan hábitos cotidianos orientados a estimular su síntesis, y dentro de ese universo, tomar una taza de té se consolida como una de las alternativas más simples y accesibles para sostener esos niveles a lo largo del día.

Entre las distintas variedades disponibles, el té blanco es quizás la menos difundida, pero también la que concentra mayores beneficios para la piel. Sus hojas se cosechan antes de abrirse por completo, lo que preserva una cantidad notable de antioxidantes.

Según análisis citados por especialistas en belleza, el aporte antioxidante de esta infusión puede equivaler al de doce vasos de jugo de naranja, y sus compuestos protectores se mantienen activos hasta tres veces más que en otras variedades de té.

El secreto detrás de ese poder radica en los polifenoles, moléculas que el té blanco contiene en alta concentración. Estas sustancias actúan directamente sobre los mecanismos del envejecimiento prematuro: frenan la degradación de las fibras que sostienen la piel y reducen la formación de líneas de expresión.

Es esa combinación de acción antioxidante prolongada y riqueza en polifenoles lo que diferencia al té blanco del resto de las infusiones en términos de cuidado dérmico.

El mercado ofrece también otras opciones con propiedades similares, aunque con procesos de elaboración distintos. El té negro se obtiene de hojas sometidas a fermentación completa y oxidación máxima; el té rojo emplea hojas semifermentadas; y el té verde se elabora con brotes tiernos que no pasan por ningún proceso fermentativo.

Cada uno aporta compuestos diferentes al organismo, pero todos comparten la cualidad de colaborar en el mantenimiento de la estructura cutánea frente al avance del tiempo.

La alimentación en general también juega un papel determinante en este proceso. Alimentos como las patas de pollo, las carnes rojas y pescados como las sardinas son fuentes directas de nutrientes que el cuerpo usa para sintetizar colágeno. Sin embargo, los especialistas insisten en que ninguna estrategia aislada resulta suficiente: la clave está en combinar múltiples hábitos de forma sostenida.

En esa misma línea, los dermatólogos destacan el uso diario de protector solar como uno de los pasos más importantes, ya que la radiación ultravioleta acelera la destrucción de las fibras colágenas.