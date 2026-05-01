Trámite ineludible para poder circular por la República Argentina, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. Los conductores están obligados a pasarla cada cierto tiempo para corroborar el estado de los rodados y evitar accidentes producidos por desperfectos mecánicos. En este contexto, se debe tener en cuenta que además de las revisiones generales, los inspectores se fijan en un detalle del parabrisas que muchos pasan por alto. Al momento de llevar el auto al taller, los conductores suelen prestar más atención al chasis, escape, frenos y cuestiones generales. Sin embargo, tener el parabrisas en buen estado también es fundamental. La normativa de la VTV señala que debe estar en perfectas condiciones, sin ningún rayón, golpe o partes astilladas que limiten el campo de visión y pongan en peligro la seguridad de los ocupantes. Al mismo tiempo que se revisa el vidrio, se pondrá énfasis en otras partes delanteras como el paragolpes y limpiaparabrisas, entre otros. Si el vehículo no aprueba la VTV, se deberá volver a sacar un turno dentro de los 60 días posteriores a la primera inspección, una vez que se hayan solucionado todos los problemas detectados. Meses atrás el Gobierno nacional oficializó un cambio de plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “En los 0 KM se va a exigir recién a partir del año 5 desde la fecha de patentamiento, y a los dos años si no es vehículo particular. En los vehículos que tengan una antigüedad mayor a los 10 años, en tanto, la renovación se va a solicitar cada dos años en particulares", indicó en su momento el ahora exvocero Manuel Adorni. Respecto al trámite, desde Casa Rosada aseveraron que las revisiones ya no se van a tener que realizar obligatoriamente en talleres del Estado. “Se van a poder hacer en cualquier taller o concesionario habilitado", expresaron.