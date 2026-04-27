Las juntas de los azulejos suelen ser uno de los puntos más difíciles de limpiar en el baño. Con el paso del tiempo, la humedad, el vapor y la falta de ventilación favorecen la aparición de manchas oscuras, sarro y hongos que se adhieren con facilidad. Aunque el uso de lavandina o cloro es habitual, no siempre logra buenos resultados y, en muchos casos, deja olores intensos o requiere frotar durante varios minutos. Frente a esto, una alternativa casera gana cada vez más lugar por su efectividad y practicidad. La clave está en combinar tres ingredientes comunes, bicarbonato de sodio, agua oxigenada y detergente líquido. Juntos forman una pasta que ayuda a desprender la suciedad acumulada sin dañar las superficies. El resultado suele ser visible desde la primera aplicación, especialmente en áreas con manchas superficiales o acumulación reciente. A diferencia de otros productos, esta mezcla no genera olores fuertes y actúa de forma progresiva, aflojando la suciedad sin necesidad de raspar. Además, es económica y se puede preparar con elementos que suelen estar en casa. Especialistas en limpieza coinciden en que el secreto no está en frotar con fuerza, sino en dejar que los ingredientes actúen el tiempo suficiente para desprender las manchas. Este tipo de soluciones resulta útil para limpiezas periódicas y mantenimiento, especialmente en espacios donde la humedad es constante. Con una aplicación regular, es posible mantener las juntas más claras y evitar la acumulación de suciedad sin recurrir a productos más agresivos.