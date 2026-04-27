Mantener los pisos limpios y desinfectados puede ser un desafío diario, especialmente en ambientes como la cocina o el baño. Frente a esto, muchas personas comenzaron a utilizar agua oxigenada para limpiar pisos, una alternativa económica y efectiva que ayuda a eliminar suciedad y microorganismos sin recurrir a productos agresivos. El peróxido de hidrógeno se destaca por su capacidad para actuar como desinfectante y blanqueador. Esto permite no solo mejorar el aspecto del piso, sino también eliminar bacterias y neutralizar olores sin dejar residuos químicos intensos. Su uso se recomienda especialmente en superficies como cerámicos y porcelanatos, donde puede remover manchas difíciles y devolver brillo a zonas opacas o desgastadas. El uso de agua oxigenada en los pisos no necesita ser diario, pero puede potenciar la limpieza en momentos clave, como después de una limpieza profunda, en días de humedad o cuando aparecen manchas difíciles de remover. También es una buena opción para incorporar dentro de una rutina semanal, ya que contribuye a mantener un ambiente más higiénico. Aunque se trata de un método seguro, es importante probar primero en una pequeña zona para evitar daños. Además, no se recomienda su uso en madera sin tratar ni mezclarlo con otros productos de limpieza.