La discusión sobre las propinas volvió a instalarse en bares y restaurantes después de que se difundieran distintos casos de consumidores que denunciaron cargos extra incluidos directamente en la cuenta final. En ese contexto, el Gobierno nacional reglamentó el sistema de propinas digitales y dejó en claro que los comercios no pueden exigir pagos obligatorios adicionales por atención o servicio de mesa. La medida quedó establecida tras la entrada en vigencia del DNU 731/2024, que habilitó nuevas formas de pago para las propinas mediante tarjetas y billeteras virtuales. A partir de la nueva normativa, los clientes pueden dejar propinas utilizando: El objetivo oficial es facilitar el cobro y hacer más transparente el proceso tanto para trabajadores como para consumidores. Además, el decreto establece que las propinas no forman parte del salario del trabajador gastronómico. Uno de los puntos centrales de la normativa es que la propina continúa siendo voluntaria. Esto significa que: Según la Ley de Defensa del Consumidor, cualquier cargo adicional debe estar informado previamente y no puede imponerse de manera compulsiva. Por ese motivo, especialistas remarcan que incluir automáticamente un porcentaje fijo dentro de la cuenta podría considerarse una práctica abusiva si se presenta como obligatorio. El DNU también reguló el destino de las propinas electrónicas. La norma indica que el dinero podrá: En caso de pasar primero por el restaurante, el monto deberá entregarse al empleado dentro de las 24 horas. Además: La discusión creció en redes sociales luego de distintos reclamos de consumidores que cuestionaron cargos sugeridos o directamente incluidos en las cuentas de bares y restaurantes. Mientras algunos defendieron la propina como una costumbre importante para complementar ingresos del personal gastronómico, otros consideraron que trasladar esa responsabilidad al cliente es incorrecto. También aparecieron críticas hacia establecimientos que sugieren porcentajes elevados o incorporan montos automáticamente sin consentimiento previo. Especialistas en consumo recuerdan que: Además, remarcan que ningún comercio puede obligar legalmente a pagar un porcentaje determinado por servicio de mesa. La regulación actual únicamente habilita nuevos medios de pago para las propinas, pero no modifica su carácter voluntario.