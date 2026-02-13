Desde sus respectivos lanzamientos, tanto la freidora de aire como el microondas desataron una fiebre colectiva impulsada por el deseo de tener uno cuanto antes. La promesa de simplificar la rutina con recetas rápidas y de pocos pasos resultaba atractiva para muchas personas. No obstante, aunque estos electrodomésticos siguen plenamente vigentes, una nueva alternativa comienza a conquistar a quienes se encargan de cocinar en casa: los mini hornos u hornos de sobremesa. El nuevo electrodoméstico cuenta con seis modos de funcionamiento. Se configura mediante tres perillas que permiten ajustar el tiempo, la potencia y el foco de calor según la receta que se desee preparar. Dispone de espacio para bandejas y parrillas, lo que amplía considerablemente sus posibilidades: desde pizza casera hasta pollo al horno. Además, tiene una puerta de doble vidrio que ayuda a conservar el calor en su interior. Incluye un asa para abrirlo y cerrarlo con comodidad. Es una opción ideal para cocinas pequeñas en las que no cabe un horno convencional. Es ideal para quienes optan por comidas más saludables o desconfían del funcionamiento del microondas o de la freidora de aire. Cumple la función de un horno convencional, pero en un formato más compacto y con funciones adicionales. Calienta más rápido, consume menos energía y es fácil de usar. Además, es liviano y práctico para trasladar, sus accesorios son desmontables y resulta una opción perfecta para quienes no tienen una familia numerosa.