Los tiempos modernos dejan cada vez menos tiempo para la cocina. Si bien existe la opción de pedir por delivery, puede resultar un gasto importante a fin de mes. En este contexto, existen recetas fáciles y económicas que con tan solo prepararlas una vez se tiene resuelto el almuerzo y la cena. Además, pueden llevarse al trabajo para no gastar de más en la jornada del día a día. Esta clásica receta es clave para la semana por ser económica y fácil de hacer. Además, solo se necesitarán algunas papas y verduras. Se necesitarán los siguientes ingredientes: Se deberá cortar las verduras en trozos y colocarlas en una fuente. Luego, colocar el pollo ya condimentado. Agregar un poco de aceite y hornear todo por 50 minutos a 200 grados dando vuelta el pollo a mitad de la cocción. Uno de los favoritos para los días fríos de otoño. Se necesitará: lentejas, carne o chorizo (opcional), cebolla, morrón, zanahoria, papa, salsa de tomate, caldo, ajo y condimentos. Luego, seguir los siguientes pasos: Una preparación rápida que va bien con cualquier acompañamiento. Se necesita: pechugas de pollo, limón, ajo, perejil, aceite, sal y pimienta. Condimentar el pollo y cocinar en una sartén a fuego medio por 7 minutos por lado. Los mejores acompañamientos son la ensalada, papas al horno o arroz. Una de las preparaciones favoritas de los argentinos. Las milanesas pueden ser de elaboración propia o compradas en una carnicería. Mientras las milanesas están en el horno (o airfryer en su defecto), poner a hervir las papas hasta que estén blandas. Una vez listas, pisarlas y agregar leche, manteca, ajo y sal al gusto. Los tacos son ideales para llevar al trabajo por ser económicos y fáciles de transportar. Se necesitan: tortillas, carne picada o pollo, cebolla, morrón, tomate, lechuga, queso crema o rallado y palta. Para la preparación, seguir estos pasos: