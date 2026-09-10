La legislación contempla una situación puntual que obliga a algunos ciudadanos nacidos fuera de España a realizar una declaración dentro de un plazo establecido para conservar la ciudadanía.

Tener la nacionalidad española no significa que, en determinados casos, pueda conservarse de manera automática durante toda la vida.

La legislación contempla una situación puntual que obliga a algunos ciudadanos nacidos fuera de España a realizar una declaración dentro de un plazo establecido.

El trámite tiene una fecha límite especialmente importante para quienes están alcanzados por esta norma: deben manifestar su voluntad de conservar la nacionalidad antes de cumplir los 21 años.

Si no lo hacen dentro del período previsto, pueden perder la ciudadanía española.

Algunos extranjeros deben manifestar su voluntad de conservar la nacionalidad antes de cumplir los 21 años. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Quiénes pueden perder la ciudadanía española a los 21 años

La medida alcanza a determinados españoles que nacieron fuera de España y también residen en el extranjero, siempre que sean hijos de un padre o una madre españoles que también hayan nacido fuera de España.

La información oficial de Exteriores identifica este supuesto para españoles nacidos en el extranjero a partir del 9 de enero de 1985.

Además, deben encontrarse en las condiciones previstas por el artículo 24.3 del Código Civil español.

Para quienes están comprendidos en este caso, la obligación comienza al alcanzar la mayoría de edad. El plazo para realizar la declaración es de tres años , por lo que debe completarse antes de cumplir los 21 años.

Cómo hacer el trámite para conservar la nacionalidad española

La declaración de conservación debe realizarse personalmente ante el Registro Civil Consular que corresponda según el lugar de residencia.

En Argentina, el Consulado General de España en Buenos Aires cuenta con información específica sobre este procedimiento.

Entre la documentación que puede solicitarse se encuentran el certificado literal de nacimiento español, documentación relacionada con la adquisición de la nacionalidad extranjera, un documento de identidad y el pasaporte español o DNI, si se dispone de ellos.

Los requisitos pueden variar según la situación de cada persona y el Registro Civil Consular interviniente.

Por eso, antes de iniciar el procedimiento es importante consultar la documentación indicada por el consulado correspondiente.

Qué pasa si no se hace la declaración antes de los 21 años

La declaración de conservación debe realizarse personalmente ante el Registro Civil Consular que corresponda según el lugar de residencia. (Fuente: IA) ChatGPT

La declaración de conservación no es un trámite que deban realizar todos los argentinos que tienen nacionalidad española.

Se aplica a un supuesto concreto previsto por el Código Civil, por lo que es necesario comprobar cómo se adquirió la nacionalidad y las circunstancias personales y familiares.

La normativa establece que quienes se encuentran dentro del artículo 24.3 y no realizan la declaración dentro del plazo correspondiente pueden perder la nacionalidad española.

El plazo de tres años se vincula con la mayoría de edad o emancipación.

El Código Civil también contempla otros supuestos de pérdida de la nacionalidad española, pero tienen requisitos y plazos diferentes.

Por eso, tener nacionalidad argentina y española no implica por sí mismo que una persona tenga que hacer esta declaración: la obligación depende del supuesto legal en el que se encuentre.