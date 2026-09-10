La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en México es de 16.89 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.9 pesos y un mínimo de 16.88 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 2.78% en la última semana, pero en el último año cae 8.18%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia bajista: 7 caídas, un alza aislada al inicio y un breve repunte de dos jornadas antes de volver a retroceder; el balance es negativo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.22%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un incremento en su valor. Esta tendencia se manifiesta tras haber experimentado un crecimiento constante en los últimos días.

En resumen, la tendencia del Dólar parece sólida, lo que podría interpretarse como un reflejo de la confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear eventos económicos que puedan influir en su comportamiento en el futuro.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".