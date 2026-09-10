ElEuro y dólar cotiza a 1.1643 USD este jueves, 10 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,09% en relación con el último día.

En el mercado euro-dólar, la cotización subió 0.25% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -0.94%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia a la baja, después de haber experimentado un ligero descenso en los últimos días. La variación negativa constante sugiere que el valor del dólar está perdiendo fuerza en el mercado en comparación con períodos anteriores.

A pesar de la reciente disminución en su valor, es importante seguir observando esta tendencia para anticipar posibles cambios en el comportamiento de la moneda en el futuro. La estabilidad del tipo de cambio podría depender de factores económicos y políticos que influyan en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 1.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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