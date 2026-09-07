El trabajo de taxista en España implica mucho más que pasar horas al volante: requiere largas jornadas, contacto permanente con pasajeros y una importante exigencia física. Así lo explicó José Antonio, un conductor con más de 15 años de experiencia entre Barcelona y Roquetas de Mar, que contó cómo es trabajar en el sector.

Según relató, una jornada habitual puede extenderse durante 12 horas diarias, seis días a la semana, una rutina que se convirtió en una especie de regla no escrita entre muchos trabajadores del rubro. Sin embargo, una de las principales ventajas que destaca es la posibilidad de organizar los horarios según sus propias necesidades y decidir cuándo salir a trabajar.

Cuánto puede ganar un taxista en España

A pesar de las extensas jornadas, José Antonio aclaró que los ingresos finales están lejos de ser equivalentes a todo lo que se factura durante el día. Después de descontar combustible, mantenimiento, impuestos y otros gastos asociados a la actividad, el dinero que queda disponible es considerablemente menor.

En ese sentido, el taxista aseguró que un trabajador autónomo puede quedarse con unos 2000 euros netos al mes, aunque el resultado depende de distintos factores. La temporada turística, la ciudad donde trabaja y la cantidad de viajes realizados pueden modificar de manera importante el ingreso final de cada mes.

Los problemas de salud de pasar tantas horas al volante

Uno de los principales desafíos de la profesión está relacionado con la salud. Permanecer muchas horas sentado frente al volante y repetir la misma postura durante años puede generar molestias físicas, especialmente en la espalda. José Antonio aseguró que es habitual que los conductores terminen con dolores y problemas musculares después de muchos años en el oficio.

Para intentar reducir ese desgaste, el conductor aprovecha los momentos en los que no tiene pasajeros para caminar, estirar las piernas y cambiar de posición. Incluso necesidades básicas como comer o ir al baño requieren cierta organización, ya que los momentos de mayor demanda pueden dejar poco margen para hacer pausas durante la jornada.

Cómo es el vínculo entre los taxistas y los pasajeros

La relación con los clientes también cambia según el lugar donde se trabaje. En localidades más pequeñas, José Antonio explicó que una gran parte de los viajes se consigue mediante aplicaciones o mensajes, algo que favorece una relación más cercana y hace que los conductores terminen conociendo a sus pasajeros habituales.

Esa interacción cotidiana hace que los taxistas muchas veces terminen ocupando un lugar similar al de “psicólogos” para sus pasajeros, porque escuchan problemas, historias personales y conversaciones de todo tipo. Al mismo tiempo, deben lidiar con situaciones más complicadas, como clientes alcoholizados, discusiones o intentos de no pagar el viaje.

La tecnología y la competencia en el sector

Otro de los cambios que atraviesa la actividad es la competencia de conductores particulares que trabajan sin licencia, una situación que genera preocupación entre quienes cumplen con todos los requisitos para ejercer. Frente a esto, José Antonio reivindicó la importancia del taxímetro oficial como herramienta para garantizar un cobro transparente.

Además, el sector comenzó a incorporar precios cerrados, aplicaciones y nuevas herramientas digitales para adaptarse a las demandas de los pasajeros. Para José Antonio, la profesión mantiene como una de sus principales ventajas la posibilidad de manejar sus propios horarios, aunque esa autonomía también implica aceptar jornadas extensas para alcanzar un ingreso cercano a los 2000 euros netos mensuales.