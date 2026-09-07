Los esfuerzos de los bomberos para detener el incendio en Almería.

Existen diferentes métodos para combatir el fuego en situaciones de emergencia. El agua, la espuma y el polvo químico son los elementos más utilizados habitualmente por los bomberos y las personas en general para sofocar las llamas.

Sin embargo, una joven mexicana sorprendió a la comunidad científica con un sistema totalmente distinto. La estudiante creó una técnica limpia basada en la física y demostró su alta efectividad frente a incendios incipientes.

El hallazgo generó un gran impacto a nivel internacional por su relevancia tecnológica. Debido a la trascendencia de su invento, la investigadora presentará su desarrollo en la prestigiosa feria científica de Indonesia durante el mes de octubre.

Un avance revolucionario para extinguir el fuego sin químicos ni agua

El nuevo sistema utiliza ondas sonoras de baja frecuencia para cortar la combustión en pocos segundos. Las vibraciones acústicas generan perturbaciones en el aire que desestabilizan las llamas y logran separar el fuego del oxígeno y el combustible.

Este método aporta beneficios sustanciales respecto de los extintores tradicionales disponibles en el mercado. Al no requerir agua ni agentes químicos, resulta una solución idónea para proteger recintos con tecnología sensible, como laboratorios científicos, centros de cómputo o salones de clase.

Además, la herramienta se destaca por ser totalmente reutilizable y no dejar residuos en el ambiente. De esta forma, el dispositivo evita provocar los daños materiales colaterales que suelen causar los líquidos o polvos químicos tras sofocar un incendio.

El proceso de creación y la institución donde nació el proyecto

La joven investigadora de solo 16 años se llama Ángela Karime Venegas Hernández . La estudiante realiza sus estudios de nivel medio superior en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 78, situado en la localidad de Altamira, Tamaulipas.

La joven mexicana desarrolló esta innovación de la mano de su asesor docente, el profesor José Arturo Hernández Muñoz. Ambos investigadores dedicaron cerca de un año a realizar múltiples ensayos prácticos, probando materiales y ajustando frecuencias hasta obtener el modelo definitivo.

El dispositivo resultante recibió el nombre de Vortex Tech y requirió la fabricación de cinco prototipos progresivos. El mecanismo integra elementos esenciales como una batería, un amplificador de potencia y una bocina orientada para canalizar las vibraciones.

Tras obtener los máximos reconocimientos en certámenes de innovación estatales y medallas nacionales en México, el proyecto conquistó la atención global. Su trabajo demuestra el enorme potencial de la educación pública para transformar teorías físicas en aplicaciones prácticas de alto impacto.