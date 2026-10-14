La empresa argentina gurú presenta Luna, un asistente con inteligencia artificial integrado a su plataforma de gestión para pequeñas y medianas empresas. Según la compañía, ya hay más de 1000 empresas de estas características en el país que la usan para ordenar sus procesos.

Santiago Nieto Orbe, director comercial para Latinoamérica de gurú, donde trabaja desde las etapas de Páginas Amarillas y Hibu, ubica el lanzamiento en un momento de adopción inicial. En diálogo con Infotechnology, cita un estudio de NTT Data y MIT Technology Review de 2025, según el cual solo el 9% de las empresas consultadas en América latina alcanzó un nivel avanzado de implementación de IA generativa.

Qué hace Luna, desde la consulta del cliente hasta la sugerencia para el dueño

Luna responde las consultas de los clientes por WhatsApp, Instagram, Facebook o el canal que el negocio elija, y los perfila. Si el cliente necesita hablar con una persona, lo deriva al contacto que la pyme haya definido. También permite agendar citas y hacer su seguimiento, y consultar catálogos y precios.

Con esa información, la IA genera o enriquece una ficha de cada cliente y le asigna un segmento, por ejemplo, compra semanal o apto para promociones. Después interactúa con el dueño del negocio y le sugiere acciones sobre esos clientes. La plataforma suma además tareas de agenda, historias clínicas, campañas de email marketing, módulos de gestión financiera y campañas publicitarias por WhatsApp.

La pantalla de inicio de Luna IA.

Cómo se desarrolló: socio tecnológico, apoyo de Google y pymes en beta

Luna fue “incubada en 2025 para nacer con toda su potencia en agosto de 2026”, dice Nieto Orbe. Se desarrolló junto a Bewe, socio tecnológico de gurú, con asistencia de equipos de Google, y hoy trabaja sobre distintas plataformas de IA.

Para probarla, la compañía recurrió a pymes de su base, que según el ejecutivo supera las 50.000 en América latina. Ese grupo fue probando cada actualización en versión beta. Durante octubre apuntan a desplegar Luna Cloud, un asistente de voz que permite operar cualquier función de la plataforma desde la app, pensado para cuentapropistas que pasan el día en la calle.

Qué hay que pagar y qué incluye la prueba gratuita

Al hacer el onboarding, la cuenta es “gratis para siempre”, afirma Nieto Orbe. Durante los primeros 15 días se pueden usar todas las funcionalidades, y después quedan limitadas “para que cada negocio crezca a su ritmo y necesidad”. Luego, para continuar utilizando todas las funcionalidades, en lugar de tener un límite, hay que pagar un fee diseñado a medida de cada cliente.

Los datos que la IA recibe de los prospectos quedan en la plataforma para que el negocio pueda abordarlos. gurú, que -cuentan- acompañan a las pymes latinoamericanas desde hace más de 50 años, tiene más de 400 colaboradores en Colombia, Ecuador, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la Argentina, Perú y Chile.