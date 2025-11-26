En esta noticia
Durante el Black Friday 2025 aparecieron descuentos atractivos en varios modelos de iPhone, y algunas tiendas ya muestran precios muy competitivos.
Si estás pensando en renovar tu celular, conviene aprovechar estas rebajas.
Cuáles son los modelos destacados y dónde encontrarlos
- iPhone 15 — tradicional entre los modelos recientes, con buen rendimiento y precio más suave. Está disponible con descuento en tiendas como Amazon y Fnac.
- iPhone 16 — una opción equilibrada: potente, moderno y con descuento en cadenas como Fnac, además de comercios online especializados.
- iPhone 17 Pro Max: el tope de gama, ideal para quienes buscan lo más avanzado; también figura con ligeras rebajas en plataformas grandes durante el Black Friday.
Además, tiendas como MediaMarkt, PcComponentes y algunos marketplaces ofrecen versiones reacondicionadas o con descuentos adicionales.
Por qué conviene comprar ahora
- Muchas de estas tiendas adelantan sus rebajas días antes del viernes oficial, por lo que puedes comprar con calma.
- Los descuentos alcanzan a modelos recientes y gama alta, una rareza en productos de Apple, lo que implica un ahorro real.
- Algunos modelos reacondicionados tienen precios aún más bajos, manteniendo buen estado y rendimiento, una buena alternativa si buscas ahorrar.
Consejos para comprar reducido riesgo
- Verifica siempre que la tienda sea oficial y confiable, para evitar compras fraudulentas.
- Comprueba stock y condiciones del producto antes de pagar: a veces las ofertas son limitadas o tienen versiones reacondicionadas.
- Si no necesitas lo más reciente y quieres ahorrar, un modelo anterior con descuento suele dar buen rendimiento por menos dinero.