Durante el Black Friday 2025 aparecieron descuentos atractivos en varios modelos de iPhone, y algunas tiendas ya muestran precios muy competitivos.

Si estás pensando en renovar tu celular, conviene aprovechar estas rebajas.

Cuáles son los modelos destacados y dónde encontrarlos

  • iPhone 15 — tradicional entre los modelos recientes, con buen rendimiento y precio más suave. Está disponible con descuento en tiendas como Amazon y Fnac.
  • iPhone 16 — una opción equilibrada: potente, moderno y con descuento en cadenas como Fnac, además de comercios online especializados.
  • iPhone 17 Pro Max: el tope de gama, ideal para quienes buscan lo más avanzado; también figura con ligeras rebajas en plataformas grandes durante el Black Friday.

Además, tiendas como MediaMarkt, PcComponentes y algunos marketplaces ofrecen versiones reacondicionadas o con descuentos adicionales.

Por qué conviene comprar ahora

  • Muchas de estas tiendas adelantan sus rebajas días antes del viernes oficial, por lo que puedes comprar con calma.
  • Los descuentos alcanzan a modelos recientes y gama alta, una rareza en productos de Apple, lo que implica un ahorro real.
  • Algunos modelos reacondicionados tienen precios aún más bajos, manteniendo buen estado y rendimiento, una buena alternativa si buscas ahorrar.
Consejos para comprar reducido riesgo

  • Verifica siempre que la tienda sea oficial y confiable, para evitar compras fraudulentas.
  • Comprueba stock y condiciones del producto antes de pagar: a veces las ofertas son limitadas o tienen versiones reacondicionadas.
  • Si no necesitas lo más reciente y quieres ahorrar, un modelo anterior con descuento suele dar buen rendimiento por menos dinero.