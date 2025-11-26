Durante el Black Friday 2025 aparecieron descuentos atractivos en varios modelos de iPhone, y algunas tiendas ya muestran precios muy competitivos.

Si estás pensando en renovar tu celular, conviene aprovechar estas rebajas.

Cuáles son los modelos destacados y dónde encontrarlos

iPhone 15 — tradicional entre los modelos recientes, con buen rendimiento y precio más suave. Está disponible con descuento en tiendas como Amazon y Fnac .

iPhone 16 — una opción equilibrada: potente, moderno y con descuento en cadenas como Fnac , además de comercios online especializados.

iPhone 17 Pro Max: el tope de gama, ideal para quienes buscan lo más avanzado; también figura con ligeras rebajas en plataformas grandes durante el Black Friday.

Además, tiendas como MediaMarkt, PcComponentes y algunos marketplaces ofrecen versiones reacondicionadas o con descuentos adicionales.

Por qué conviene comprar ahora

Muchas de estas tiendas adelantan sus rebajas días antes del viernes oficial, por lo que puedes comprar con calma.

Los descuentos alcanzan a modelos recientes y gama alta, una rareza en productos de Apple, lo que implica un ahorro real.

Algunos modelos reacondicionados tienen precios aún más bajos, manteniendo buen estado y rendimiento, una buena alternativa si buscas ahorrar.

Consejos para comprar reducido riesgo