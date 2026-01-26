Abrió la primera fábrica que fabrica celulares con inteligencia artificial y sin humanos trabajando. Foto: Xinhua

La primera fábrica del mundo que produce celulares con inteligencia artificial y sin humanos trabajando ya es una realidad en Beijing, China. De esta manera, logra producir un smartphone por segundo todos los días.

Xiaomi dio un paso revolucionario al inaugurar su “fábrica oscura” (dark factory) totalmente automatizada, donde robots e IA operan 24 horas al día, 7 días a la semana, en completa oscuridad y sin presencia humana en la línea de producción.

¿Cómo es esta fábrica con inteligencia artificial?

Ubicada en el distrito de Changping, Beijing, esta instalación gigante, equivalente al tamaño de 11 canchas de fútbol (aproximadamente 81.000 m²), ensambla un smartphone cada segundo. Eso equivale a miles de unidades por hora, con un nivel de precisión y eficiencia imposible de alcanzar con mano de obra humana.

Lo más impactante de la noticia es que no hay luces encendidas porque no hay trabajadores que necesiten ver. Todo el proceso, ensamblaje, instalación del sistema operativo, pruebas de calidad y empaquetado, está controlado por una inteligencia artificial avanzada llamada Hyper IMP. A partir de esta tecnología, se logra:

Las máquinas se comunican entre sí en tiempo real.

Detectan y reparan fallos de forma autónoma.

Optimizan constantemente la producción sin intervención externa.

La empresa que opera sin humanos

Xiaomi logró lo que muchas empresas solo soñaban: una fábrica 100% autónoma que funciona sin pausas, sin errores humanos y con costos operativos drásticamente reducidos.

La compañía china no solo fabrica celulares más rápido y con mayor calidad, sino que demuestra cómo la inteligencia artificial en la industria está transformando por completo el sector manufacturero.

Esta “dark factory” no es solo un avance tecnológico; representa un cambio de paradigma que genera debate sobre el futuro del empleo, la productividad y la competitividad global.

Justamente, la tecnología dirige todo el proceso productivo, lo cual tiene la automatización inteligente que elimina por completo la necesidad de operarios humanos.

La presencia de Xiaomi en Argentina

La marca china llegó al país durante 2021 con una fabricación local de equipos en Tierra del Fuego y ya se convirtió en una de las preferidas del público argentino.

Entre los motivos de su éxito en el país, destaca la relación precio-calidad en comparación con los gigantes del mercado, como Apple y Samsung.

En ese sentido, sus celulares más vendidos ofrecen las mismas características que un iPhone o un Galaxy de gama media, con precios que van desde los $ 250.000 hasta los $ 400.000.

Otro detalle que marca la diferencia es que, a comparación con otros competidores, Xiaomi deja los cargadores y el Jack de 3.5mm para auriculares en todas sus gamas, ahorrando costos extras al usuario.