Abrió la fábrica de autos más grande del mundo: tiene el tamaño de CABA y produce 2000 vehículos diarios. Foto: UOL

Una empresa líder mundial en vehículos eléctricos e híbridos abrió la planta más grande del mundo. Justamente, su tamaño se puede comparar con el de la Ciudad de Buenos Aires y tiene la capacidad de fabricar más de 2000 autos por día.

Esta no es una fábrica convencional: se trata de una verdadera “ciudad industrial” autosuficiente que redefine la escala de la industria automotriz global. A su vez, la marca ya se posiciona en Argentina y apunta a ser una de las más vendidas a nivel local.

Abrió la fábrica de autos más grande del mundo: tiene el tamaño de CABA y produce 2000 vehículos diarios. Foto: BYD Argentina

Así es la fábrica de autos más grande del mundo

La automotriz china BYD dio un paso gigante con la inauguración de su megaplanta en Zhengzhou (provincia de Henan, China). La planta ocupa una superficie proyectada de 130 km² una vez completadas todas las fases, con lo que se asemeja al tamaño de la Ciudad de Buenos Aires completa, que tiene alrededor de 203 km², y es superior a San Francisco y Barcelona.

En su etapa actual, ya cubre más de 10 km² solo en instalaciones fabriles, unas 10 veces el tamaño de la gigafactoría más grande de Tesla. Esta megaplanta incluye:

Viviendas para más de un millón de trabajadores (superando en población a ciudades como Málaga, España).

Instalaciones recreativas como campo de fútbol y pista de esquí cubierta.

Producción integrada de baterías Blade (tecnología propia de BYD, considerada de las más seguras y eficientes del mundo).

Áreas para semiconductores y otros componentes.

La megaproducción de autos

Posee una capacidad operativa envidiable, con un millón de empleados. Tiene la posibilidad de fabricar un vehículo completo cada 50 segundos aproximadamente.

El objetivo inicial es alcanzar 1 millón de unidades anuales (principalmente eléctricos e híbridos), con planes de expansión hacia 2 millones al año al finalizar el proyecto. Vale destacar que BYD ya superó los 3 millones de ventas globales en 2023 y domina el mercado chino, donde se produce cerca de la mitad de los turismos mundiales.

La llegada a Argentina

Mientras la megafábrica china opera a pleno, BYD acelera su llegada a América Latina. En enero de 2026, el buque propio BYD Changzhou (de su flota de 8 barcos con capacidad total de 65.000 vehículos) arribó al puerto de Zárate, Buenos Aires, descargando cerca de 7000 vehículos electrificados e híbridos en solo 36 horas.

Este récord marca el relanzamiento del plan argentino de la marca: mayor oferta de modelos (como el nuevo SUV híbrido enchufable ATTO 2 DM-i, con hasta 1100 km de autonomía total), expansión de concesionarios, red de carga y logística propia para reducir tiempos y costos.