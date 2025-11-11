Desde el viernes 14 hasta el viernes 28 de noviembre, estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2026 para quienes nunca se hayan anotado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Esta convocatoria está dirigida a todas las personas que quieran iniciar una carrera universitaria en la UBA el próximo año, ya sea en modalidad presencial o a distancia a través de UBA XXI.

¿Cómo me inscribo al CBC?

El proceso de inscripción consta de tres pasos clave:

Preinscripción online: disponible desde el 14 de noviembre en la web oficial del CBC. Presentación de documentación: se realiza de forma digital. Selección de sede y turno: también desde la web del CBC.

Para comenzar, ingresá a la guía de inscripción en cbc.uba.ar.

¿Qué es el CBC?

El Ciclo Básico Común es el primer año obligatorio de todas las carreras de la UBA. Está compuesto por seis materias:

Dos comunes para todas las carreras.

Dos específicas según la carrera elegida.

Dos según la orientación.

Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre, y cada una incluye dos parciales.

¿Qué necesito para inscribirme?

DNI argentino vigente .

Título secundario legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA.

Si todavía no tenés el título, podés presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia), seleccionando la opción: “Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios”.

¿Qué otros trámites se habilitan en febrero?

Además, en febrero de 2026 se abrirán nuevas instancias para:

Pre-ingreso a la UBA : para quienes aún no lo hayan hecho.

Re-matriculación : para estudiantes del CBC sin usuario en SIU Guaraní.

Cambio de carrera : si querés modificar tu elección y ya tenés usuario.

Simultaneidad de carrera: para cursar dos carreras al mismo tiempo.

Las fechas exactas se publicarán próximamente en la web oficial.

¿Por qué elegir la UBA?