La Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en marcha una nueva edición del programa UBA en Acción, una iniciativa que reúne a docentes y estudiantes para brindar atención gratuita en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante toda la semana se habilitan espacios para consultas en distintas especialidades. Entre las prestaciones destacadas se encuentran la atención odontológica y oftalmológica, dos áreas clave para la salud.

¿Cómo funciona el programa UBA en Acción?

UBA en Acción recorre distintos barrios porteños de lunes a viernes, con operativos que incluyen atención odontológica gratuita todas las semanas. Además, cada dos semanas se suman servicios médicos, oftalmológicos, psicológicos, veterinarios y jurídicos, entre otros .

Los sábados por la mañana se realiza una jornada especial en la que participan varias facultades de la UBA. El servicio odontológico incluye u rgencias, cirugías, limpieza dental, aplicación de flúor, examen bucodental y operatorias , todas realizadas por profesionales y estudiantes avanzados de las diferentes carreras.

¿Cómo acceder a los turnos gratuitos?

Para recibir atención oftalmológica u odontológica es necesario solicitar turno previo por WhatsApp al +54 9 11 3758-9941. El resto de los servicios se brindan por orden de llegada, con cupos limitados.

En cada jornada se entregan 50 turnos para odontología y 30 para oftalmología, que se reparten por orden de llegada. Las consultas se realizan en el Pabellón Cero + Infinito de Ciudad Universitaria, de 9:00 a 21:00, del martes 11 al viernes 14 de noviembre .

Más Servicios en tu Barrio: de qué trata la iniciativa del Gobierno de la Ciudad

Además de UBA en Acción, el Gobierno de la Ciudad despliega el programa Más Servicios en tu Barrio, que acerca prestaciones sanitarias, sociales y administrativas a distintos puntos de la Capital.

Los operativos incluyen oftalmología, odontología, vacunación, trámites de ANSES y AGIP, mediación vecinal, asistencia social y actividades culturales . Esta semana, las jornadas se realizarán en barrios como Saavedra, Villa Pueyrredón, Lugano y Palermo, con atención gratuita y cupos limitados.

El cronograma de atención oftalmológica gratuito de la UBA se puede consultar a través de este link.